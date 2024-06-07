Парк в Ликино-Дулеве выдвинули на всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, реновация парка пройдет в два этапа.

Там появится кафе «Луноход», а также книжный двор с летним кинотеатром и летняя веранда библиотеки. Для любителей активного отдыха построят парковку для самокатов и откроют пункт проката спортивного инвентаря. Также в парке установят столы для игры в пинг-понг.

Для малышей создадут детский мини-городок с песочницами и местами для рисования. На втором этапе благоустройства в парке проложат велодорожки и откроют спортивную площадку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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