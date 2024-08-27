27 августа 2024, 14:35

Парк в Электрогорске анонсировал мероприятия последней недели лета

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Мастер-класс и лекторий ко Дню знаний пройдут в парке Электрогорска. Всего в течение последней недели августа здесь проведут более 10 спортивных и творческих мероприятий.

Спортивные тренировки, мастер-классы и лектории запланировали провести сотрудники парка Электрогорска в последнюю неделю лета. Так, занятие по изобразительному искусству «Зарисовки природы» пройдет уже сегодня.

Завтра, 28 августа, все желающие смогут поучаствовать в тренировке по футболу. А для детей проведут мастер-класс по изготовлению поделки.

Открытая тренировка по карате пройдет в четверг, 29 августа. В пятницу жителей города будут ждать на мастер-класс «Открытка к 1 сентября», а также игру в шашки и шахматы. В этот же день проведут лекторий «1 сентября» и викторину.

Все мероприятия можно посетить бесплатно.

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Электрогорск Парки
27 августа 2024, 14:46
Аграрный фестиваль «Лука-море» пройдет в Коломне 1 сентября
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В Коломне вновь состоится яркий фестиваль «Лука-море», который традиционно отметит новый урожай с размахом. Гостей мероприятия ждут сельскохозяйственная ярмарка, ремесленные ряды, конкурсы, народные игры и забавы.

Главным событием станет выбор самой длинной косы из Мячковского лука. Опытные мастерицы поделятся секретами создания «луковой прически», которая поможет сохранить полезные свойства репчатого лука на всю зиму.

«Для маленьких гостей праздника мы подготовили различные детские игровые активности. Для поклонников творчества - разнообразные мастер-классы, на которых можно будет создать что-то особенное своими руками. Для любителей селфи - необычные фотозоны в деревенском стиле. Скучно точно не будет», - обещают организаторы фестиваля.

Мероприятие пройдет в селе Мячково. Добраться можно на автобусе № 27 от автостанции «Старая Коломна».

Ежегодный фестиваль событийного туризма «Лука - море!» проводится в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Начало в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Фестивали
27 августа 2024, 14:46
Отделение психиатрической больницы в Коломне открыли после ремонта
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В Коломне состоялось торжественное открытие диспансерного отделения филиала Коломенской психиатрической больницы. Мероприятие прошло с участием заместителя главы Городского округа Коломна Ларисы Луньковой, председателя Совета депутатов Николая Братушкова и главного врача психиатрической больницы № 3 имени Дмитриевой Эдуарда Слуцкина.

Здание, построенное еще до 1917 года, прошло капитальный ремонт, в ходе которого были обновлены фасад и кровля, а также модернизированы инженерные системы, включая вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение и водоотведение. Особое внимание уделили ремонту санитарных помещений для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Обновленное отделение теперь предлагает специальные комфортные зоны для посетителей и их родственников. Также были отремонтированы кабинеты врачей и созданы персональные рабочие места для сотрудников отделения. В кабинетах, коридорах и холлах установлена новая удобная мебель, что значительно улучшит условия работы медиков и пребывания пациентов.

Открытие диспансерного отделения соответствует ключевым задачам национального проекта «Здравоохранение», направленным на повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи населению Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Коломна Больницы
27 августа 2024, 14:15
Волонтеры вручили наборы ко Дню знаний детям в Красногорске
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Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Красногорске. Ее участники дарят детям из нуждающихся семей округа школьные принадлежности.

Участие в благотворительной акции принял депутат из Красногорска Никита Махнач. Он вручил рюкзаки с необходимыми для школы вещами детям из двух семей округа.

«При поддержке депутата Государственной Думы Сергея Колунова мы предоставили семьям наборы для детей к школе к 1 сентября. В них содержатся все необходимые школьные принадлежности: тетради, ручки, канцелярия и другое. Партия „Единая Россия“ получает множество обращений, и мы стремимся помочь каждому», - прокомментировал Никита Махнач.

Помимо необходимой канцелярии, детям также подарили наборы для творчества. Например, инструменты для выжигания по дереву.

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Красногорск Благотворительность Дети Школы
27 августа 2024, 13:36
Технику для обслуживания дорог обновили в Красногорске
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В муниципальном предприятии «Красногорской городской службы» обновили технику. В учреждение закупили новые машины, самосвалы и ГАЗели. Они будут обслуживать дороги округа.

Современные комбинированные дорожные машины, самосвалы, автобус, грузопассажирские и пассажирские ГАЗели, тракторы и экскаваторы-погрузчики появились в «Красногорской городской службе».

«Большую работу по обновлению автопарка проводим в этом году в нашем муниципальном предприятии, и уже сейчас на базу учреждения поступило 68 единиц техники», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Модернизация особенно актуальна в преддверии осенне-зимнего сезона. Также до конца года в округ поставят еще 31 единицу техники.

Глава муниципалитета отметил, что параллельно в организацию набирают персонал. Так, за три года на предприятии создали более 1000 рабочих мест.

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Красногорск Машины

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