Парк в Электрогорске анонсировал мероприятия последней недели лета

Спортивные тренировки, мастер-классы и лектории запланировали провести сотрудники парка Электрогорска в последнюю неделю лета. Так, занятие по изобразительному искусству «Зарисовки природы» пройдет уже сегодня.

Завтра, 28 августа, все желающие смогут поучаствовать в тренировке по футболу. А для детей проведут мастер-класс по изготовлению поделки.

Открытая тренировка по карате пройдет в четверг, 29 августа. В пятницу жителей города будут ждать на мастер-класс «Открытка к 1 сентября», а также игру в шашки и шахматы. В этот же день проведут лекторий «1 сентября» и викторину.

Все мероприятия можно посетить бесплатно.

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