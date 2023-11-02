Парк усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске благоустроят к 2025 году

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«Парк усадьбы Знаменское-Губайлово является объектом культурного наследия. Местные жители любят проводить свой досуг в этом месте. Главной идеей проекта является гармоничное сосуществование на одной территории исторических парков двух эпох с сохранением особенностей и учетом потребностей горожан», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проектом предусмотрено воссоздание утраченных объектов и сохранение планировки усадьбы XVIII–XIX веков. Также запланирован ремонт советской части парка с обновлением аллей, фонтана и других объектов. Работы позволят сохранить уникальное место и сделать его удобным для отдыха горожан.

По центру пешеходных зон установят бетонные клумбы с цветниками из многолетников, скамейки, урны и фонари. Приведут в порядок зону аттракционов между двух аллей, с максимальным сохранением существующих деревьев. На месте существующей батутной площадки будет танцплощадка, окруженная навесами со скамьями, качелями и шахматными столами.

На месте существующей зоны для пикника восстановят плодовый сад. Проектом также предусматривается ремонт зеленого театра и сцены.

Работы по благоустройству планируется завершить в 2025 году.

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