Парк тигров открыли в деревне Клемятино в Можайском округе

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Проводники расскажут много интересного о зубрах, бизонах, турах, косулях и ланях. Животные уже привыкли к частым посетителям и без опаски подходят к людям, чтобы получить лакомство.

Наибольший интерес у гостей вызывает парк тигров. Их можно увидеть через защитное стекло либо проходя по экотропе над вольерами. Кроме того, здесь есть экзотические птицы: страусы, фазаны, павлины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство сафари-парка в Можайском округе началось в 2017 году. Первыми его обитателями стали туры, бизоны, олени и другие копытные животные. В этом году появились вольеры с хищниками.

За здоровьем обитателей сафари-парка постоянно наблюдают специалисты. Также здесь проводят реабилитацию животных для их возвращения в естественную среду обитания.

Проводники расскажут много интересного о зубрах, бизонах, турах, косулях и ланях. Животные уже привыкли к частым посетителям и без опаски подходят к людям, чтобы получить лакомство.

Наибольший интерес у гостей вызывает парк тигров. Их можно увидеть через защитное стекло, либо проходя по эко-тропе над вольерами. Кроме того, здесь есть экзотические птицы: страусы, фазаны, павлины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство сафари-парка в Можайском округе началось в 2017 году. Первыми его обитателями стали туры, бизоны, олени и другие копытные животные. В этом году появились вольеры с хищниками.

За здоровьем обитателей сафари-парка постоянно наблюдают специалисты. Также здесь проводят реабилитацию животных для их возвращения в естественную среду обитания.