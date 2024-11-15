Парк Талалихина в Подольске начали украшать к Новому году

В парке имени Виктора Талалихина 1 декабря должен заработать каток. Специалисты уже подготовили зону для льда и почистили покрытие. При наступлении стабильных минусовых температур начнут заливать лед. Для детей и взрослых закупили 140 пар новых коньков, а использовавшиеся в прошлом сезоне отправили на заточку.

На территории парка установят новогоднюю ель и разнообразнее световые декорации. К празднику украсят и резиденцию Деда Мороза, где будут проходить новогодние мероприятия и мастер-классы. В парке также появился очаг, у которого посетители смогут греться в морозы.

По традиции в парке пройдет ледовое представление. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» жители Подольска и туристы увидят шоу Ильи Авербуха.

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