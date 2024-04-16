Парк Талалихина в Подольске благоустроят к 2025 году

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Участниками субботника в парке Талалихина стали десятки неравнодушных жителей Подольска. Всем выдали перчатки, мешки для мусора, лопаты и грабли. Школьники, студенты, пенсионеры, общественники и волонтеры собрали старые листья, мусор, покрасили урны вдоль реки Пахры.

«Получилось совместить приятное с полезным. Традиционно во все времена в нашей стране проводили субботники в детских садах, школах, наших парках, общественных территориях. Сегодня мы пришли навести порядок в любимом месте горожан и обсудить с подрядчиками те новшества, которые ожидают парк Талалихина в текущем и следующем году», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Участники субботника ознакомились с проектом третьего этапа благоустройства парка. Обновления ждут лесную и пляжную зоны, ограниченные рекой и Парадным проездом. Там установят современное освещение, видеонаблюдение «Безопасный регион», зоны для спорта, тюбинга и детских игр. По просьбе участников клуба «Активное долголетие» также предусмотрят площадки для йоги. Работа начнется она с расчистки территории и демонтажа старых конструкций.

Один из важных пунктов благоустройства - доступность парка для инвалидов. Глава округа Григорий Артамонов попросил проектировщиков особенно проработать этот вопрос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Участниками субботника в парке Талалихина стали десятки неравнодушных жителей Подольска. Всем выдали перчатки, мешки для мусора, лопаты и грабли. Школьники, студенты, пенсионеры, общественники и волонтеры собрали старые листья, мусор, покрасили урны вдоль реки Пахры.

«Получилось совместить приятное с полезным. Традиционно во все времена в нашей стране проводили субботники в детских садах, школах, наших парках, общественных территориях. Сегодня мы пришли навести порядок в любимом месте горожан и обсудить с подрядчиками те новшества, которые ожидают парк Талалихина в текущем и следующем году», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Участники субботника ознакомились с проектом третьего этапа благоустройства парка. Обновления ждут лесную и пляжную зоны, ограниченные рекой и Парадным проездом. Там установят современное освещение, видеонаблюдение «Безопасный регион», зоны для спорта, тюбинга и детских игр. По просьбе участников клуба «Активное долголетие» также предусмотрят площадки для йоги. Работа начнется она с расчистки территории и демонтажа старых конструкций.

Один из важных пунктов благоустройства - доступность парка для инвалидов. Глава округа Григорий Артамонов попросил проектировщиков особенно проработать этот вопрос.