Парк «Раздолье» в Одинцове отметил 5-летний юбилей

Вдоволь насладиться праздником удалось и взрослым, и детям. Для посетителей парка организовали самые разные мероприятия на любой вкус. Здесь работали фотозоны и игровые площадки, открыли полосы препятствий и батуты, проходили творческие мастер-классы и семейные конкурсы, раздавали воздушные шары. Также гости участвовали в розыгрышах призов и диджей-сетов с интерактивами.

Любители активного отдыха соревновались в показательных выступлениях и участвовали в открытых мастер-классах по трюковому самокату и скейтборду. А поклонникам кулинарии удалось испечь свой праздничный торт и приготовить пиццу под руководством профессиональных поваров.

Самые маленькие гости с удовольствием поучаствовали в шоу мыльных пузырей. Завершился праздник концертом, на котором выступили участники шоу «Голос. Дети» и детские творческие коллективы Одинцовского округа - театр песни «Лилиум» и вокально-эстрадная студия «Кураж».

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