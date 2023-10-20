Парк площадью более 35 гектаров появится в микрорайоне Супонево в Звенигороде
На окраине микрорайона Супонево в Звенигороде Одинцовского городского округа появится парк площадью более 35 гектаров. Согласно проекту, в нем оборудуют несколько входных зон и въезд со стороны центральной кольцевой автомобильной дороги.
Сейчас рабочие занимаются расчисткой леса. После этого они подготовят основания для будущих дорожек, спортивных и детских площадок.
«Важно в этом году обеспечить максимальный задел, чтобы весной перейти к чистовым работам. Это касается тропиночной сети, оснований для площадок, прокладки инженерных сетей и кабельных линий. Тем самым, в апреле–мае 2024 года можно будет приступить к основным работам по монтажу павильонов, асфальтированию, обустройству тротуаров, парковок и озеленению», - рассказал глава Одинцова Андрей Иванов.
Возле парка оборудуют дополнительные парковочные места. Также для гостей зоны отдыха предусмотрели скейт-парк и памп-трек, площадки для пикников. Для маленьких посетителей оборудуют детские площадки. В общественном пространстве появится кафе, прокат, площадки для выгула собак и туалетные модули.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха.
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