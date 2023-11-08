Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю

По словам главы министерства Михаила Хайкина, ожидается, что к концу года подмосковные парки посетят более 66 миллионов человек.

«Несмотря на осеннюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

Так, на минувшей неделе 54,5 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, 43 тысячи - парк имени Толстого в Химках, 16 тысяч - «Наташинские пруды» в Люберцах, 13 тысяч - парк Стрекалова в Мытищах и 12 тысяч - «Космос» в Сергиевом Посаде.

Всего на минувшей неделе в парках побывали более миллиона человек. Только в среду и субботу их посетили 211 тысяч гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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