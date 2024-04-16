Парк «Пехорка» в Балашихе стал лидером по посещаемости на прошлой неделе

Творческий коллектив «Волшебники» из Мытищ победил в танцевальном марафоне «Детское движение XXI век». Мероприятие прошло в городе Пушкино.

Народный сценический танец «По малину!» в исполнении младшей группы признали лучшим, что принесло коллективу кубок «сезона „Шаг вперед!“.

Коллектив также стал лауреатом I и II степеней в номинациях: «Детский танец» с номером «Сороконожка», «Эстрадный танец» с номерами «Выше неба парус» и «Танцевальный бум», а также в номинации «Народный танец» с номером «Полундра».

Все участники показали высокий уровень мастерства и таланта, а руководителю коллектива, Оксане Якушевой, вручили благодарственное письмо за профессионализм в подготовке воспитанников и преданность творческому делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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