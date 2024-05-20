Парк «Пехорка» стал лидером по посещаемости в Подмосковье за неделю

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, пак находится в центре Балашихи. В нем работают детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Летом там работает лодочная станция, а для активного отдыха гости могут взять на прокат инвентарь. Кроме того, на территории есть зона для выгула собак, контактный зоопарк, площадки для футбола и волейбола.

«Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая „Пехорку“ еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений», - добавили в ведомстве.

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