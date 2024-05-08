Парк «Пехорка» признали самым посещаемым в Подмосковье за неделю
Парк «Пехорка», расположенный на территории городского округа Балашиха, стал самым посещаемым с 29 апреля по 5 мая. По сообщению Министерства благоустройства Подмосковья, территорию зеленых насаждений посетили 111 тысяч жителей и гостей региона.
Парк «Пехорка» расположен в центре Балашихи. На его территории установлены детские площадки, спортивные зоны и скейтпарк, а в летней период работает станция, где можно взять лодки на прокат. Кроме того, предусмотрены места для прогулок с собаками.
При этом активное развитие парка продолжается. Здесь появляются новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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