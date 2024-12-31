Парк «Патриот» анонсировал новогоднюю программу

Мероприятия запланированы на территории Партизанской деревни с 2 по 8 января 2025 года и включают множество захватывающих активностей, таких как квест «Разыскивается Новый год», катание на БТР-40, новогоднее конное шоу, верховая езда на лошадях, качели «самовар», новогодняя дженга, веселые старты, кинопоказ в партизанском блиндаже и новогодние фотозоны.

Кроме того, на территории Центра военно-тактических игр гостям предложат катание на ГТ-Т и стрельбу из АК, военно-спортивную игру «Прорыв», нерф и лазертаг, а также стрельбу из охолощенного оружия.

На территории музейной площадки № 1 пройдут мастер-классы по росписи, новогодний аквагрим, шаржи для всей семьи, катание на мини-танках и занятия на армейских тренажерах-симуляторах.

Полную афишу мероприятий можно найти на сайте.