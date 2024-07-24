Парк Мира в Мытищах обновят в едином жостовском стиле

При обновлении парка за основу взяли фирменный жостовский цветочный стиль лаковой живописи. В такой манере здесь декорировали лавочки, торговые павильоны и другие объекты. Так, в будущем планируют заменить колесо обозрения на большее по размеру, а его кабинки также украсят жостовской живописью.

Для гостей парка проводят мастер-классы по народным промыслам. Участники пробуют творить сами, а также узнают историю народных ремесел.

«При создании туристических маршрутов изучается опыт таких городов, как Новгород, Суздаль. В проекте найдут свое отражение такие объекты исторического и культурного наследия, как водопровод, построенный по указу Екатерины II, картина „Чаепитие в Мытищах“ Василия Перова, Жостовская и Федоскинская фабрики», - поделился директор Центрального парка культуры и отдыха «Парк Мира» Александр Мороз.

По его словам, в будущем планируют реализовать еще один проект - строительство дома-музея, каждая из комнат которого расскажет о разных культурных и исторических вехах города.

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