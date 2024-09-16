Парк «Меленки» открыли в Павловском Посаде

В 1844 году деревни Вохна, Захарово, Усово, Дуброво и Меленки объединились, став основой будущего города - Павловского Посада. Теперь на месте последней открыли парк с зонам отдыха, скейт-площадкой, детским и спортивным городком.

«Парк „Меленки“ - это современная территория для отдыха, которая отвечает всем запросам времени. Уверен, что он будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и туристов нашего округа», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Он поблагодарил за помощь в реализации этого проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , депутатов Госдумы Геннадия Панина и Мособлдумы Линару Самединову, а также региональное правительство и жителей округа.

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