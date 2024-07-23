Парк «Киово» в Лобне попал в рейтинг мест отдыха от Ксении Собчак

На YouTube канале «Осторожно: Собчак» вышел ролик про парковую культуру. В выпуске Ксения Собчак раскрыла тему благоустройства общественных пространств: как организовать территорию, какие впечатления должны остаться у посетителей и каким способом сохранить баланс между историческим наследием и современным стилем. Парк «Киово» в Лобне стал примером гармонично организованного места отдыха для горожан.

«О том, почему людям важно понимать ценность места, рядом с которым они живут, можно рассказать на примере парка у озера Киово в Лобне. Само озеро - крупный памятник природы, знаменитый своими краснокнижными чайками. В прошлом веке здесь гнездилась их крупнейшая в Европе колония. В середине 80-х детский писатель Юрий Коваль посвятил озеру рассказ „Озеро Киёво“, - рассказала Ксения Собчак.

Парк «Киово» в Лобне благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Там проложили дорожки для прогулок, установили большие качели и памптрек, привели в порядок мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны.

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