Парк имени Толстого в Химках посетили свыше 50 тысяч человек на прошлой неделе

Парк предлагает посетителям площадки как для активного, так и для спокойного отдыха. Жителям доступны зоны для воркаута, детские игровые городки, беговые и велосипедные дорожки. Также в парке установлено самое большое в области колесо обозрения, а в теплый сезон на его территории действуют кафе с летними верандами.

Отметим, что на прошлой неделе парки региона посетили свыше двух миллионов граждан. Это на 225 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего на территории региона открыто 194 парка культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую обновляют каждый день.

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