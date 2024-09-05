05 сентября 2024, 15:47

Парк «Гучково» в Дедовске благоустроили

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Готовность парк «Гучково» в Дедовске достигла 97%. Проект благоустройства этой территории победил на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Долгое время жители Дедовска мечтали о красивой зоне отдыха в центре города. По просьбе жителей специалисты облагородили парк «Гучково».

Там сделали просторные тропинки, велодорожки, освещение, детскую площадку, обустроили место для выгула собак, кормушки для белок и птиц, кафе. Также создали комфортную зону для любителей спорта. Детали благоустройства обговаривались с жителями.

Благоустройство парка подходит к концу, но основные локации: скейт-площадка, воркаут зона, площадка для выгула собак - открыты для посещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств.

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Благоустройство Истра Парки
05 сентября 2024, 15:17
Бал для клуба «Активное долголетие» пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники клуба «Активное долголетие» в Химках примут участие в танцевальном вечере «Серебряный бал». Встреча пройдет 6 сентября в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

Пенсионеры исполнят полонез и несколько видов вальса: па-де-грас и па-де-труа, марш Рима и Сиртаки. Пару им составят кадеты из местных образовательных учреждений. Световые решения и музыкальное сопровождение выбраны с учетом возраста приглашенных гостей. «Серебряный бал» пройдет 6 сентября в 16:00 по адресу: улица Ленинградская, дом № 18.

Напомним, записаться в клуб «Активное долголетие» можно по телефонам: 7 495 572-65-14 и 7 (495) 572-25-33. Участникам доступны кабинет здоровья, кинозал, музыкальный кружок, гимнастический зал и кабинет психологической разгрузки.

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Химки Активное долголетие
05 сентября 2024, 14:47
Водители «Мострансавто» прошли инструктаж по правилам перевозки детей
АО "Мострансавто"
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Обязательный инструктаж по безопасной перевозке детей прошли 9,5 тысячи водителей «Мострансавто». С началом учебного года поток несовершеннолетних пассажиров значительно увеличился в Подмосковье.

Водителям напомнили о запрете высаживать детей из автобусов, а также разъяснили правила оплаты ученической картой «Стрелка», по которой действуют льготные тарифы. Родителям необходимо следить за балансом и вовремя пополнять его. Всю необходимую информацию можно найти на сайте strelkacard.ru.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что у детей нет права бесплатного проезда в автобусах, поэтому нужно оплачивать проезд. Законом установлен лишь запрет принудительной высадки безбилетного ребенка. В «Мострансавто» такой запрет действует с 2017 года. Однако если с ребенком едут его родители или родственники, то они обязаны оплатить проезд за него любым безналичным способом по действующему тарифу. Иначе пассажиру грозит штраф.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Водители
05 сентября 2024, 13:41
Администрация Дубны провела выездной прием жителей района Большая Волга
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Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел выездной прием жителей в густонаселенном районе — Большой Волге. Жители предложили обустроить сквер и возвести хоккейную коробку для подростков.

Жители Большой Волги попросили организовать сквер в рамках благоустройства двора. Идею поддержал муниципальный депутат Сергей Сидоренко. Речь идет о небольшом пространстве с лавочками, беседками и зеленым газоном.

Помимо этого, местные считают, что развлечений для достаточно, а для подростков - нет. Прозвучала идея возвести хоккейную коробку и поставить теннисные столы.

Жителей также волнует судьба спортивного комплекса «Руслан» - ему нужен ремонт. Они также попросили организовать стадион поблизости в районе второй школы и интересовались сроками окончания благоустройства сквера Журавлева.

«До заморозков мы должны полноценно все сделать. Максимум в начале ноября расставить мебель парковую и зажечь красиво вечернюю иллюминацию», - сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

На встречи приходили организованными группа. Собственники квартир на улице Правды попросили ускорить капитальный ремонт дома № 17.

Встречи длилась несколько часов. Муниципалитет приехал в назначенное время в Большую Волгу почти полным составом. Подобный формат обратной связи будет работать и дальше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна
05 сентября 2024, 13:40
Размеры субсидий на развитие франшиз удвоили в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Условия по региональной программе поддержки бизнеса «Франшиза» значительно улучшили в Подмосковье. Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объем субсидий по программе „Франшиза“. Теперь предприниматели могут компенсировать до двух миллионов рублей при работе по франшизам Московской области, и до миллиона при работе по иным франшизам», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимально можно компенсировать до 50% затрат, перечень которых тоже расширили. Сюда включили расходы на аренду земли, подключение к инженерным сетям, обучение персонала и рекламу.

Подробнее об условиях участия в программе можно узнать на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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