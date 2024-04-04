Парк «Фабричный» в Истре вошел в топ-5 в Подмосковье за прошлую неделю

Третья очередь строительства началась в жилом комплексе «Равновесие» в Одинцове. Там возведут два шестиэтажных дома на 350 квартир.

Общая площадь новых корпусов составит более 75 тысяч квадратных метров. В зданиях оборудуют квартиры разных планировок: от студий до четырехкомнатных. Также здесь будет жилье с собственным патио и открытыми террасами.

В обоих корпусах построят одноэтажный подземный паркинг. Внутренний двор благоустроят по принципу «Дом без машин»: на территории появятся зеленые зоны и прогулочные бульвары, а также детские и спортивные площадки.

Первый корпус будет экспериментальным. Компания-застройщик протестирует инновационный для рынка новостроек сервис «Конструктор планировок». Благодаря ему покупатель сможет самостоятельно собрать желаемую планировку квартиры, а не выбирать из предложенных. Однако изменить контур квартиры и технико-экономические параметры с помощью сервиса будет невозможно.

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