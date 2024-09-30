Парк «Фабричный» в Истре вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк традиционно притягивает гостей и жителей округа. Там установлены уютные беседки, есть танцевальные и спортивные площадки.

А дети с удовольствием учат правила дорожного движения в автогородке, открытом в 2022 году на территории парка. Там есть все для будущих автомобилистов от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.

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