30 сентября 2024, 13:21

Парк «Фабричный» в Истре вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе

Министерство благоустройства Московской области
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Парк «Фабричный» в Истре вошел в пятерку по посещаемости на прошлой неделе. Там с 23 по 29 сентября предпочли отдохнуть 33,1 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк традиционно притягивает гостей и жителей округа. Там установлены уютные беседки, есть танцевальные и спортивные площадки.

А дети с удовольствием учат правила дорожного движения в автогородке, открытом в 2022 году на территории парка. Там есть все для будущих автомобилистов от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.

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Истра Парки
30 сентября 2024, 15:05
Спортсмены из Воскресенска выиграли 5 медалей на всероссийском турнире по фехтованию
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Всероссийский турнир по фехтованию памяти заслуженного мастера спорта Василия Порфирьева состоялся в Кирове. Шпажисты из Воскресенска показали высокие результаты, заняв пять призовых мест.

В соревнованиях участвовало более 500 спортсменов со всей России. Воскресенск представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Кадеты состязались в командном и личном турнире, а спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет - в индивидуальном первенстве.

Победительницей среди девушек стала Снежана Каменская. Лев Сдобников выиграл бронзовую медаль в личном зачете, а также занял третье место в составе третьей сборной команды региона. Выступавшие в составе пятой сборной команды Подмосковья Никита Козлов и Даниил Лукьяненко стали серебряными призерами.

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Спортсмены Дети Воскресенск
30 сентября 2024, 14:57
Школьники Воскресенска сдали нормы ГТО на стадионе в Хорлове
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Первый этап сдачи нормативов  всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел на стадионе в поселке Хорлово. В нем приняли участие ученики от пятых до девятых классов средней образовательной школы «Наши традиции».

Ребята нужно было пробежать спринтерскую дистанцию в 30 метров и кросс на 1000, 1500 и 2000 метров в зависимости от возраста.

Первое испытание все участники выдержали успешно, а вот с преодолением длинных дистанций у школьников возникли сложности. Многие финишировали из последних сил, справившись с задачей только благодаря силе духа и поддержке болельщиков.

На следующем этапе воспитанникам школы предстоит сдача тестовых нормативов, которая будет проходить в спортивном зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Школьники Воскресенск
30 сентября 2024, 14:25
Детский фестиваль дворовых игр состоялся в Воскресенске
Unsplash
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Фестиваль дворовых игр прошел в парке усадьбы Кривякино. Жители и гости городского округа Воскресенск вспомнили известные и популярные много лет назад уличные забавы.

Участники играли в «колечко-колечко», «вышибалу», «жмурки», «съедобное - не съедобное» и многое другое. Дети увлеченно прыгали через «резиночку» и в «классики». Веселые подвижные развлечения пришлись по душе не только маленьким жителям округа, но и их родителям. Взрослые не менее азартно сражались в знакомые и любимые игры.

Гостям фестиваля нужно было пройти все 13 станций, устроенных организаторами. После это они могли поучаствовать в розыгрыше призов, которые предоставили партнеры фестиваля.

Планируется, что такие мероприятия будут проходить в городском округе ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Фестивали Воскресенск
30 сентября 2024, 14:03
Свыше 26 тысяч человек посетили Центральный парк в Лыткарине за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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С 23 по 29 сентября Центральный парк в Лыткарине посетили 26,6 тысячи человек. Парк вошел в десятку самых популярных на прошлой неделе, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Центральный парк находится в самом центре города Лыткарино, рядом с ДК «Мир». На площади четыре гектара расположены три зоны: транзитная, для активного отдыха и для спокойного времяпрепровождения. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Парк можно найти по адресу: город. Лыткарино, улица Ленина, дом 2А.

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Лыткарино Парки

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