Парк благоустроили на Набережной улице в Долгопрудном

Семьи с тремя и более детьми теперь могут получить вместо земельного участка выплату в размере 400 тысяч рублей. Уже 30 семей в Ленинском округе воспользовались этой возможностью.

По словам начальника окружного управления № 15 Министерства социального развития Московской области Андрея Микова, такую меру поддержки оценили многие жители Ленинского округа. Для ее получения нужно подать заявление через портал госуслуг региона.

Деньги могут выплатить многодетным семьям, стоящим в очереди на получение участка в Подмосковье для строительства дома или дачи. Земли предоставляются бесплатно семьям, которые не менее пяти лети прожили в Московскйй области и воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.

В городском округе насчитывается четыре с половиной тысячи многодетных семей. За 13 лет существования такой меры поддержки, земельные участки были предоставлены почти 300 семьям.

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