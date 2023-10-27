Парикмахер из Дубны стала призером Чемпионата России среди профессионалов индустрии красоты

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Впервые на Чемпионате России на Кубок первенства среди профессионалов индустрии красоты присутствует номинация «прикорневой объем». Именно в ней и приняла участие жительница Дубны Марина Штильх.

Ее позвали на соревнования, поскольку она не перестает учиться, а ее упорство оценили наставники. Конкуренцию Марине Штильх составили мастера их Москвы, Курска, Волгограда, Тамбова и других городов.

За 25 минут мастера должны были на манекенах показать и доказать, что техника прикорневого объема им подвластна. Все это время за их работой следили члены жюри, среди них сильнейшие мастера, в том числе, чемпион мира по парикмахерскому искусству.

«Мы должны были успеть вычесать, придать носибельный образ, как в жизни будет ходить клиент. Наверное, эта укладка, как раз тоже сыграла роль в победе, пусть это не первое место, а второе, но для меня это тоже важно, как и для моей семьи, как и для моих клиентов», - поделилась впечатлениями Марина Штильх.

Марина в профессии уже больше 10 лет, она - парикмахер-универсал. Победа на чемпионате вдохновила мастера. После соревнования она заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом и примет участие в чемпионате Подмосковья, который пройдет весной следующего года.