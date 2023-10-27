Парикмахер из Дубны стала призером Чемпионата России среди профессионалов индустрии красоты
Парикмахер из Дубны Марина Штильх стала призером Чемпионата России на Кубок первенства среди профессионалов индустрии красоты. Она заняла второе место и не планирует останавливаться на достигнутом.
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Впервые на Чемпионате России на Кубок первенства среди профессионалов индустрии красоты присутствует номинация «прикорневой объем». Именно в ней и приняла участие жительница Дубны Марина Штильх.
Ее позвали на соревнования, поскольку она не перестает учиться, а ее упорство оценили наставники. Конкуренцию Марине Штильх составили мастера их Москвы, Курска, Волгограда, Тамбова и других городов.
За 25 минут мастера должны были на манекенах показать и доказать, что техника прикорневого объема им подвластна. Все это время за их работой следили члены жюри, среди них сильнейшие мастера, в том числе, чемпион мира по парикмахерскому искусству.
«Мы должны были успеть вычесать, придать носибельный образ, как в жизни будет ходить клиент. Наверное, эта укладка, как раз тоже сыграла роль в победе, пусть это не первое место, а второе, но для меня это тоже важно, как и для моей семьи, как и для моих клиентов», - поделилась впечатлениями Марина Штильх.
Марина в профессии уже больше 10 лет, она - парикмахер-универсал. Победа на чемпионате вдохновила мастера. После соревнования она заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом и примет участие в чемпионате Подмосковья, который пройдет весной следующего года.