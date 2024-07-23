23 июля 2024, 21:12

Параспортсмены из Мытищ победили на чемпионате России по легкой атлетике

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Спортсмены из Мытищ Татьяна Альмухаметова и Даниил Куранов вновь заняли верхние ступеньки пьедестала на чемпионате России по спорту слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах.

Свое чемпионское звание подтвердила легкоатлетка Татьяна Альмухаметова: она выиграла две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. Двухсотметровка - любимая дистанция Татьяны. По словам спортсменки, главная цель на соревнованиях - улучшить свои результаты. Уже в августе Татьяна побежит вместе со здоровыми спортсменами, ей предстоит подтвердить звание кандидата в мастера спорта.

Золотой медалью наградили и Даниила Куранова. Юноша с самого старта взял лидерство, уверенно выиграв бег на 800 метров.

Слабовидящие спортсмены Федор Лысиков и Софья Воронина стали дебютантами состязаний. Ребята получили отличный опыт, готовы тренироваться и выступать и дальше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Инвалиды Чувашия
23 июля 2024, 20:52
Более 4 тысяч операций провели в онкодиспансере Подмосковья с начала года
Московский областной онкологический диспансер
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Около 4,5 тысяч операций провели врачи Московского областного онкологического диспансера в начала года. Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием, а в работе используются новейшие технологии.

«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием для обеспечения высокой стерильности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Технологии
23 июля 2024, 20:37
Перевозчик «Автолайн-Мытищи» обновил более 25 автобусов с начала мая
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С начала мая 2024 года частный перевозчик ООО «Автолайн-Мытищи» заменил свыше 25 старых городских автобусов на новые. В планах — обновление машин на маршруте № 34К.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале года заявил, что в 2024 году в регионе запланирована крупнейшая программа обновления автобусного парка. И касается это не только Мострансавто.

Автопарк компании ООО «Автолайн-Мытищи» начали обновлять с мая: больше 25 отработавших свой срок автобусов заменили на современные и надежные машины марки «ГАЗ-А64R45».

К примеру, с 7 мая на маршруте № 13К вышли на линию девять новых автобусов, с 23 мая прибыли шесть новых машин на маршрут № 8К, а в начале июля на маршруте № 177К начали возить пассажиров еще девять транспортных средств. Также значительно улучшили качество обслуживания на маршруте № 1294К: там добавили два новых автобуса.

В планах - замена машин на маршруте № 34К. Новые автобусы уже стоят в автопарке, после установки навигаторов они выйдут на линию.

Обновление автобусных парков улучшает качество транспортного обслуживания, делает комфортными условия для пассажиров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Автобусы
23 июля 2024, 20:24
Новый гинеколог Борисова приступила к работе в Люберецком перинатальном центре
МОЦОМД
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Врач акушер-гинеколог Татьяна Борисова приступила к работе в родовом отделении Люберецкого перинатального центра Московского областного центра охраны материнства и детства. Общий стаж работы нового доктора составляет более 20 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, Борисова закончила Российский государственный медицинский университет в 2004 году, а годом позже окончила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». В 2020 году врач получила высшую категорию по специальности «Акушерство и гинекология».

«В своей работе мы - врачи акушеры-гинекологи делаем все, чтобы сохранить здоровье мамы и малыша, чтобы счастливые женщины уходили домой с улыбками и здоровыми детками, обученные грудному вскармливанию. В акушерстве случайных людей, думаю, нет, сюда приходят по зову сердца», - рассказала Борисова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Работа
23 июля 2024, 20:05
Встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» пройдет 24 июля
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Впервые встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» состоится в Центральном парке культуры и отдыха «Парк Мира» 24 июля. Горожане смогут задать вопросы специалистам администрации, представителям управляющих компаний.

Первая выездная встреча сотрудников администрации городского округа Мытищи, представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний с горожанами намечена на 24 июля. Проведут ее в парке «Мира» в 17:00 у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах.

Жители Мытищ смогут задать все интересующие вопросы специалистам администрации, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также получить обратную связь. Сделать это можно будет рядом с домом и даже на прогулке с ребенком. Однако из-за погодных условий возможны изменения: всю информацию разместят в официальных аккаунтах администрации городского округа Мытищи.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи

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