Параметры влажности нормализовали в квартирах Подмосковья под контролем инспекторов ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ МО проконтролировали, как выполняются заявки от жителей Подмосковья на приведение давления воды в норму. За январь в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 280 обращений с просьбами увеличить напор воды.

Как рассказали в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области, для напора воды существует утвержденные нормативы, которые должны соблюдаться.

Так, наибольшее количество обращений сотрудники ГУСТ зафиксировали в Химках, Пушкинском, Одинцово, Щелково и Люберцах. По всем заявкам замечания уже устранили.

В жилнадзоре напомнили, что оставить заявку на увеличение напора воды можно на сайте ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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