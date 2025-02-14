14 февраля 2025, 22:28

Паралимпийка из Подольска стала лауреатом премии «Герой нашего времени»

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Жительница Подольска Елена Крутова стала лауреатом первой премии «Герои нашего времени» в номинации «Точка опоры». Награду вручают заслуженным паралимпийцам, призерам Паралимпийских игр и амбассадорам проекта «Мы вместе. Спорт». Елену вместе с другими победителями чествовали в малом зале Государственного Кремлевского Дворца.

Елена Крутова - бронзовый призер Паралимпийских игр 2021 года в Токио, трехкратная чемпионка мира, многократная чемпионкой России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженный мастер спорта России. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил паралимпийку с очередной наградой.

«Эта премия - по-настоящему яркое и важное событие в мире российского спорта. Ее учредили Паралимпийский комитет России и движение „Здоровое Отечество“. Наградой отмечают успехи ветеранов специальной военной операции, добившихся высоких спортивных результатов, спортсменов-паралимпийцев, организаторов спорта, внесших большой вклад в работу по развитию адаптивной физической культуры среди военнослужащих с инвалидностью», - подчеркнул он.

Торжественная церемония награждения прошла накануне Дня защитника Отечества. Президент России Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям мероприятия. Его огласил Секретарь Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Спортсмены Подольск
14 февраля 2025, 23:40
Еще четыре детские игровые площадки модернизируют в Серпухове в этом году
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В 2025 году по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в Серпухове проведут комплексную модернизацию четырех детских городков. Площадки обновят по просьбе жителей.

Работы по реконструкции детских игровых зон проведут в поселке Большевик у дома № 96 по улице Ленина, в микрорайоне Ивановские дворики вблизи дома № 8 на Новой улице, а также в Протвине рядом с домами № 13, № 15 в Фестивальном проезде и в Пущине в микрорайоне «Д» у домов № 1, № 2, № 3 и № 4.

Игровые площадки установили в этих локациях давно, местные жители обратились в администрацию с просьбой модернизировать их. Все зоны для детей оснастят современным оборудованием, там установят новые лавочки и урны, обновят освещение.

«Установка новых детских площадок и игровых комплексов - это часть нашей ежегодной работы по благоустройству городской среды. Также в текущем году запланировали работы по модернизации 17 детских площадок, ранее установленных на территории муниципалитета в рамках программы „Создание комфортной городской среды“», - рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Благоустройство Серпухов Ремонтные работы
14 февраля 2025, 23:27
Посвященные Великой Отечественной войне памятники обновят в Серпухове
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По всему Подмосковью, в том числе и в Серпухове, к празднованию 80-летия Победы приведут в порядок свыше трех тысяч памятников, обелисков, мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Курировать работу будет депутат Госдумы Александр Коган, главы муниципалитетов и волонтеры.

Жителей Серпухова приглашают присоединиться к числу добровольцев: помочь в восстановлении и благоустройстве памятников на территории округа. Волонтеры будут проверять состояние мемориалов и выявлять объекты, нуждающиеся в обновлении. Помимо этого, добровольцы приведут в порядок территории вблизи памятников.

Чтобы принять участие в акции восстановления мемориалов, необходимо сообщить о своем желании присоединиться к волонтерскому движению любым удобным способом: написать сообщение Александру Когану ВКонтакте, отправить на электронную почту koganpochta@mail.ru письмо или позвонить в региональную приемную по номеру: 8 (910) 087-77-95.

В округе сформируют волонтерские бригады. После того, как утвердят списки добровольцев, опубликуют информацию о дате, месте и времени проведения работ.

День Победы 9 мая Серпухов Памятники ВОВ
14 февраля 2025, 23:11
Выездная встреча администрации с жителями прошла в Серпухове
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Представители администрации городского округа Серпухов вместе с депутатами окружного Совета Валерием Кузнецовым и Юлией Громовой рассмотрели обращения жителей. Главными темами выездной встречи были жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, освещение улиц, развитие культуры и спорта.

В Серпухове обновили парк Победы и стелу, сквер «Таблетка», бульвар имени Андрея Болотова и сквер имени Александра Черкашина. В ближайшее время приведут в порядок сквер имени Михаила Кузнецова. Профильные специалисты возьмут на контроль вопросы по обустройству пешеходного прохода на Южной улице.

На встрече упомянули также о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. В Серпухове проведут множество мероприятий, для этого задействуют известные общественные площадки города.

Также в 2025 году начнется разработка документации по капитальному ремонту Детской музыкальной школы имени Александра Алябьева. В течение двух лет учреждение полностью модернизируют.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

ЖКХ Серпухов Депутаты
14 февраля 2025, 22:51
Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в школе № 3 Серпухова
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Ученики школы № 3 городского округа Серпухов почтили память воинов-интернационалистов возложением цветов к мемориальным доскам бойцов и минутой молчания. Представитель организации «Боевое Братство» Артур Сиразетдинов рассказал ребятам о героизме своих товарищей.

Патриотическую встречу посвятили памятной дате 15 февраля 1989 года: в этот день завершился вывод советских войск из демократической республики Афганистан.

Школу № 3 в Серпухове посетил руководитель местного отделения Всероссийской организации «Боевое Братство» Артур Сиразетдинов. Гость рассказал учащимся о своих боевых товарищах, которые, как и он, окончив эту школу, поехали защищать границы России во время войны в Афганистане. Военнослужащих Сергея Матюкина и Николая Мухина наградили орденами Красной Звезды и медалями «За отвагу».

Ребята возложили цветы к мемориальным доскам, которые установили на фасаде школы № 3 в 2010 году, и почтили память бойцов минутой молчания.

Серпухов Школьники История

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