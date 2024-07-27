Парад подразделений военного гарнизона откроет День ВМФ в Коломне

Программа 27 июля продлится до 15:00. Традиционно празднование начнется с возложения цветов к бюсту Дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота Сергея Горшкова, а потом на набережной Дмитрия Донского зрителям покажут парад судов компании «Порт Коломна».

«Российский флот был и остается национальным достоянием и гордостью России - великой морской державы. Право так называться наша страна завоевала благодаря подвигам наших предков и блистательным победам в морских сражениях. День Военно-морского флота России - один из главных военных праздников в нашей стране. Приглашаю коломенцев и гостей города присоединиться к торжествам», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В программе также запланированы театрализованный пролог «Поздравление Нептуна» и концерт «Флоту России - слава!». На митинге выступят творческие коллективы города. На протяжении праздника пройдут детские соревнования и показательные выступления на беговелах и велосипедах. Гости смогут принять участие в развлекательных площадках, игровых программах и мастер-классах, сделать фотографии на тематических локациях.

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