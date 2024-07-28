Парад кораблей ко Дню ВМФ прошел в Коломне

Глава округа Александр Гречищев поздравил жителей, военных и ветеранов ВМФ и отметил, что сильный и мощный флот всегда был опорой и гарантией безопасности страны, а коломенские моряки с честью продолжают славные традиции военно-морского флота.

В рамках торжественного мероприятия были вручены награды, среди которых медаль министерства обороны РФ «За морские заслуги в Арктике», которую получил старший мичман запаса Виктор Александрович Степанов. Всего вручено около 20 наград ветеранам флота и тем, чья служба связана с производством и оснащением судов.

Почетный гражданин Коломны, контр-адмирал Вячеслав Юрченко подчеркнул важность военно-морского флота для страны. Он подчеркнул, что округ стал родиной создателя научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Виктора Макеева и выдающегося коломенца, адмирала Сергея Горшкова».

Напомним, что «Порт Коломна», является одним из основных транспортных предприятий на артериях Москвы-реки и Оки располагает более 100 единиц флота.

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