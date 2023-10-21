Парад коммунальной техники прошел в Лосино-Петровском округе
В Лосино-Петровском городском округе проверили готовность коммунальных служб к зиме. Управляющие компании и МБУ «Городское хозяйство» представили свою технику и оборудование для чистки дорог и обработки их противогололедными средствами.
«В целом оцениваю как удовлетворительно прохождение осенне-зимнего периода 2023 года. Единственное, в процессе осмотра выявлен ряд замечаний, они устранимы», - заявил начальник управления министерства ЖКХ Подмосковья Андрей Шаповалов.
В смотре поучаствовали предприятия «Городское хозяйство», «ХТУ», местные управляющие компании, ресурсоснабжающие учреждения. На параде презентовали порядка 40 спецмашин. В их числе были фронтальные погрузчики, самосвалы, канало-промывочная машина, илосос, тракторы МТЗ-82 и другая техника.
«У нас всегда присутствует человеческий фактор, кто-то относится должным образом к своей технике, кто-то - спустя рукава. Смотр показывает недостатки, недочеты, смотрим, делаем замечания и люди приводят в порядок свою технику», - рассказал замглавы округа Роман Мещеряков.
Смотр спецтехники проводят по всему Подмосковью по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.
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