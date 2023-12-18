18 декабря 2023, 04:00

Парад Дедов Морозов прошел в Сергиевом Посаде

Дарья Леонова
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В Сергиевом Посаде состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они поучаствовали в велозабеге к Новому году.

«Задумка очень простая: мы это делаем для детей, чтобы они поверили, что Деды Морозы существуют. Видеть счастливые лица людей - это самое главное для нас», - рассказал организатор необычного велопробега Глеб Панкеев.

В прошлом году в параде поучаствовали около 30 человек, в этом - порядка 15.

«С собой мы привезли сладкие гостинцы для детей, которые будут встречаться нам по пути. Это шоколадные медальки, прям как в Советском Союзе», - рассказала гостья из Александрова Татьяна.

Сказочные персонажи проехали 15 километров. Из них 10 - по городу и еще пять - по бездорожью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад
18 декабря 2023, 02:00
Соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью прошли в Орехово-Зуеве
Ольга Сычёва
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Первенство Орехово-Зуевского округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоялось в спортивном паркае «Атлант». Соревнования проводились в округе впервые.

«С ребятами мы занимаемся строевой и военной подготовкой, в связи с СВО скорректированы планы работы: учим оказывать доврачебную помощь. И отправляем наших воспитанников на различные соревнования», - рассказал руководитель военно-патриотического центра «Русич» Владимир Патрикеев.

В турнире поучаствовали пять команд по четыре человека. Они состоят в военно-патриотических клубах. Мероприятие организовала ассоциация «Армия и бизнес».

«Эти соревнования мы проводим впервые под эгидой Федерации армейско-тактической службы России. Разработали план их проведения, часть оборудования получили благодаря гранту президента», часть - приобрели на свои средства», - сообщил полковник, ветеран военной службы Сергей Михайлов.

Победители в командном и личном зачетах получили дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
17 декабря 2023, 21:40
Серия краеведческих экскурсий на лыжах прошла в Черноголовке
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Летом для жителей Черноголовки прошла «Лаборатория краеведения». Его выпускница Ульяна Андриевская активно включилась в новую роль и придумала уже несколько авторских экскурсий по городу, одну из которых посвятили скульптурам Константина Кузнецова. Эта экскурсия проходит на лыжах. Построить прогулочный маршрут поможет карта с лесными кругами на сайте.

«Это серия скульптур, первая из них - Химик, она посвящена младшему научному сотруднику, который работает в нашем городе», - пояснила Андриевская.

Творческие лаборатории организовал Центр поддержки современного искусства «За арт». На них рассказывается, что Черноголовка - это город ученых, наукоград.

«И теперь любой желающий может приехать в Черноголовку и узнать, что за сингулярность украшает нашу главную площадь, о чем эта скульптура, какой смысл научный она несет. Кроме того, на лаборатории краеведения деятельность не остановилась, и дальше была организована лаборатория подкастов», - сообщила научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН, участник лабораторий Елена Мартьянова.

Участники лаборатории работают в группах, в каждой из которых обязательно есть ученые и художники.

«Я придумал проект, который посвящен созданию цифровых муралов на стенах мержановских домов. В качестве мотива мы выбрали химические реакции, которые сам же Мержанов разрабатывал в свое время, и была задача такая - как бы переосмыслить, придать такую художественную форму этим химическим реакциям», - рассказал старший научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН, участник «Лаборатории науки и искусства» Владимир Ракитин.

Занятия проводят профессиональные кураторы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Черноголовка Наука
17 декабря 2023, 21:27
МФЦ во Фрязине отпраздновал 10-летие
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Многофункциональный центр во Фрязине открылся 27 декабря 2013 года. Услуги в нем предоставляют в режиме «одного окна». От работы учреждения и его сотрудников зависит качество жизни горожан.

«Для нас это знаковое событие. Много что сделано. Начинали мы с минимального количества услуг, а сейчас оно достигает более 350. 250 услуг уже переведено в цифру. Мы, как и вся страна, шагаем в ногу с цифровизацией. Поэтому для нас очень важно сделать комфортное получение услуг в нашем МФЦ», - рассказала директор центра Ольга Лапенкова.

Фрязинский МФЦ входит в пятерку лучших МФЦ Подмосковья. Это заслуга замечательного коллектива учреждения и его руководителя, считает глава городского округа Дмитрий Воробьев. В связи с юбилеем он вместе с председателем городского Совета депутатов Еленой Романовой вручил сотрудникам грамоты и благодарственные письма правительства Московской области, Мособлдумы, Совета депутатов и главы за высокий профессионализм и добросовестный труд.

«Наш МФЦ - это уже такой Колосс, жизнь без которого не один житель уже в городском округе Фрязино не представляет себе - без взаимодействия с различными государственными структурами», - сообщил Воробьев.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 10-летию образования МФЦ во Фрязине подготовили сотрудники центра культуры и досуга «Факел». В программе концерта выступили творческие коллективы и солисты учреждения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фрязино
17 декабря 2023, 19:28
Автобус съехал в кювет в Волоколамске. Один человек пострадал
РИА «Новости»
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Водитель автобуса, выполнявшего рейс по маршруту № 54 Волоколамск — железнодорожный вокзал — Львово, не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом «360» сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В салоне находились семь пассажиров. Пострадавший пассажир доставлен в больницу с незначительными ушибами. Водитель перед выходом на линию прошел медицинский осмотр. Автобус также был проверен и выпущен на линию в исправном состоянии», - рассказали в ведомстве.

Утром 17 декабря пассажирский автобус врезался в фонарный столб на Веерной улице в Москве. В результате четыре человека пострадали, их доставили в больницу.

В этот же день семь пассажиров получили ранения при столкновении школьного автобуса и «Лады» в Удмуртии. Среди пострадавших - двое детей. Всех, кто находился в салоне, отправили на углубленный осмотр в медучреждение.

ДТП Автобусы Волоколамск

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