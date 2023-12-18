Парад Дедов Морозов прошел в Сергиевом Посаде

«Задумка очень простая: мы это делаем для детей, чтобы они поверили, что Деды Морозы существуют. Видеть счастливые лица людей - это самое главное для нас», - рассказал организатор необычного велопробега Глеб Панкеев.

В прошлом году в параде поучаствовали около 30 человек, в этом - порядка 15.

«С собой мы привезли сладкие гостинцы для детей, которые будут встречаться нам по пути. Это шоколадные медальки, прям как в Советском Союзе», - рассказала гостья из Александрова Татьяна.

Сказочные персонажи проехали 15 километров. Из них 10 - по городу и еще пять - по бездорожью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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