Пансионат для бойцов СВО запланировали открыть в Подмосковье

Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, соглашение подписали Ирина Фаевская и глава регионального комитета Марина Мигунова. Они будут совместно работать по вопросам помощи бойцам.

«Сегодня на встрече мы с Мариной Анатольевной пришли к согласию о необходимости создания специального пансионата для участников СВО. Например, когда военнослужащие возвращаются домой после тяжелого ранения, многие из них не могут самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие люди, а им также нужны особый уход и забота. Мы должны учитывать это», - сказала Ирина Фаевская.

Соглашение также включает обмен информацией о нарушения прав жителей, оказание помощи военнослужащим и ветеранам, а также правовое просвещение боцов СВО.

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