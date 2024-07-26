Памятный знак воинам Красной Армии открыли в парке Ветеранов в Мытищах

Работа по сохранению памяти о павших защитниках Отечества была организована администрацией городского округа Мытищи в сотрудничестве с организацией «Родина», городской прокуратурой и консорциумом «Память сильнее оружия». Значительный вклад в проект внес Мытищинский историко-художественный музей. Его сотрудники провели тщательную работу по выявлению документальных архивных материалов.

Заместителю председателя организации «Родина» Алексею Трякину были переданы копии учетных карточек и списки с персональными данными военнослужащих из мытищинских сел и деревень, а также копии фотографий памятников и памятных досок. Важной частью передачи стала иллюстрированная книга Смирнова «Память и памятники», которая помогла в выявлении новых имен военнослужащих и составлении реестра воинских захоронений.

Работа по сохранению памяти о героях продолжится.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».