Памятный митинг в честь освобождения Варшавы прошел в Химках

Участие в памятной акции приняли школьники, кадеты, ветераны боевых действий, муниципальные депутаты и общественные деятели. Собравшиеся прослушали историческую лекцию об операции по освобождению Польши и вспомнили героев, способствовавших независимости союзного государства.

«В истории нашей страны есть очень много великих событий, которыми очень гордимся, и наша задача - сохранить их в своей памяти и передать молодому поколению», - отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Красная Армия 7 января 1945 года вытеснила немецкие войска из Варшавы. По воспоминаниям участников событий, на входе в город они увидели только пепел и руины, жители столицы были истощены и одеты в лохмотья. Совместными усилиями советские и польские солдаты подарили им мир и независимость.

«Привить эту память историческую молодому поколению - очень важно, особенно сейчас. Это наш долг», - рассказал председатель Совета ветеранов городского округа Химки Станислав Синдеев.

Отметим, что памятную акцию провели в рамках масштабной патриотической программы, действующей в Химках. Воспитание в молодежи уважения к историческому наследию родной страны - приоритетная задача администрации округа.