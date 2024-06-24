24 июня 2024, 09:35

Памятный митинг у мемориала прошел в Чехове в День памяти и скорби

пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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В День памяти и скорби в Чехове в 4 часа утра начались церемонии возложения цветов. Торжественные мероприятия прошли вблизи мемориала «Стена» в деревне Леоново.

В память обо всех людях, чьи жизни были принесены на алтарь победы, объявлена минута молчания. После чеховцы возложили цветы к мемориалу в память о беспримерном подвиге советских людей на фронте и в тылу.

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Самые ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны велись недалеко от деревень Леоново и Стремилово. Здесь сложили головы десятки бойцов, защищавших подступы к Москве.

«Сегодня наши братья, отцы, друзья, близкие находятся на передовой. Опять защищают нашу родину. Проходит время, и опять эта чернота поднимает голову. Мы, как и наши прадеды, не дадим возможности ей расти», - сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В годы Великой Отечественной войны с Лопасненской земли на фронт ушли 10 тысяч человек. Это была почти треть всего населения. Многих участников войны помнит ветеран Лидия Тестоедова, под ее редакцией вышло несколько книг о жителях Чехова.

«Это были прекрасные люди. Они рассказывали, что в окопах не знали, ты - таджик, узбек, еврей или русский. Все воевали, отставали свою родину, делились последним сухарем, последним глотком», - рассказала женщина.

В полдень у вечного огня на Советской площади состоялось третье торжественное мероприятие в честь 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Мероприятие посетили около 200 человек.

«Пришла беда, которая объединила всех тех, кто жил тогда на просторах нашей большой страны, на просторах Советского Союза. Ныне мы с вами наследники этих великих побед», - отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Чехов Великая Отечественная война
24 июня 2024, 10:18
Около 12 километров теплосетей отремонтируют в Лосино-Петровском к осени
Телеканал «360»
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Несколько участков теплотрассы отремонтируют в городском округе Лосино-Петровский к отопительному сезону. Работы охватят 12 километров сетей.

Ремонты труб отопления уже ведутся на улице Суворова в Лосино-Петровском. Здесь меняют теплотрассу, которой более 30-ти лет. Работы идут поэтапно: разработка грунта, демонтаж старого трубопровода, устройство песчаного основания под новую теплотрассу, монтаж и опрессовка трубопровода.

В городском округе Лосино-Петровский к отопительному сезону отремонтируют несколько участков теплосети общей протяженностью 12 километров. Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Цель капитального ремонта - обеспечение бесперебойной передачи тепловой энергии, чтобы повысить стабильность и надежность теплоснабжения для жителей округа.

«У нас масштабная реконструкция тепловых сетей. Задача - 1 октября быть готовыми к отопительному сезону. Процесс необходимо контролировать с учетом того, что объем вложений беспрецедентный. Только ремонт семи участков трассы свыше пяти километров протяженностью обойдется в 211 миллионов рублей», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сейчас работы ведутся в Лосино-Петровском от тепловой камеры по улице Суворова до ЦТП № 3. Здесь заменят 190 метров трубопровода. Также к работам приступили в поселке Свердловский на улице Заводской, в деревне Мизиново, в микрорайоне Солнечный и на улице Санаторской в деревне Корпуса.

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Отопление Лосино-Петровский
24 июня 2024, 10:09
Подмосковье проведет тренинги и викторину для молодежи на выставке «Россия»
ЦЗН Подмосковья
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Перспективы развития и трудоустройства подмосковной молодежи представят на выставке «Россия» 29 июня. В программе дня тренинги, беспроигрышная викторина и презентация нового автомобиля, разработанного молодыми учеными-энтузиастами.

В Центре занятости населения Подмосковья отметили, что на стендах наукоемких предприятий Московской области можно будет познакомиться с инновационными разработками и технологиями будущего. Успешные практики трудоустройства и адаптации молодых специалистов представят в презентациях от крупных предприятий и банков.

На выставке пройдет презентация проекта «Молодежный автомобиль» от конструкторского бюро молодежи «Национальный родстер» и межвузовской корпорации. Машину полностью российского производства создали энтузиасты. На выставке желающие смогут посидеть за рулем уникального транспортного средства.

Желающие смогут посетить тренинги от педагога-психолога ЦЗН Подмосковья Дениса Бучкина. В завершение программы проведут беспроигрышную викторину с призами от предприятий-участников.

Программа ко Дню молодежи пройдет 29 июня, с 12:00 до 16:00 в павильоне С1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил фестиваль «Пикник» и пожелал будущим студентам успехов в поступлении в учебные заведения. На празднике организовали выставку достижений «Взлета полоса», увлекательные мастер-классы и конкурсы, выступали кавер-бенд и диджеи.

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Молодежь ВДНХ
24 июня 2024, 09:54
Глава Чеховского округа вручил первые паспорта 14 юным жителям
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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В спортивном комплексе «Олимпийский» в Чехове прошло торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Глава округа вручил паспорта 14 юным гражданам России.

Гостями церемонии стали родители ребят. Каждый из них искренне переживал за своего уже взрослого ребенка, который теперь самостоятельно несет ответственность за себя и свои поступки. Сами дети с радостью фотографировались со своим первым паспортом.

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На торжественной церемонии ребят приветствовали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель совета депутатов муниципалитета Галина Козина. Паспорта граждан России получили 14 мальчишек и девчонок. По традиции вместе с паспортом каждому из них вручили Конституцию России и книгу, посвященную 70-летию городского округа Чехов.

«Вы должны понимать, что вы наше будущее. И от вас зависит будущее нашей страны», - сказал Собакин.

Гостям церемонии стали родители ребят. Каждый из них искренне переживал за своего уже взрослого ребенка, который теперь самостоятельно несет ответственность за себя и свои поступки. Сами дети с радостью фотографировались со своим первым паспортом.

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На торжественной церемонии ребят приветствовали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель совета депутатов муниципалитета Галина Козина. Паспорта граждан России получили 14 мальчишек и девчонок. По традиции вместе с паспортом каждому из них вручили Конституцию России и книгу, посвященную 70-летию городского округа Чехов.

«Вы должны понимать, что вы наше будущее. И от вас зависит будущее нашей страны», - сказал Собакин.

Паспорта Чехов
24 июня 2024, 09:48
Выездная встреча администрации Чехова с жителями прошла в поселке Новый Быт
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Выездной прием администрации прошел в поселке Новый Быт. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин помог жителям в решении вопросов ЖКХ, содержания и благоустройства территорий.

Руководитель муниципалитета проверил покос травы, состояние теплотрасс, дворов и домов в рамках обхода территории поселка Новый Быт. Он отметил, что состояние спортивных и детских игровых площадок необходимо регулярно мониторить. Обход территории прошел перед выездным приемом администрации.

В Дом культуры «Меридиан» пришло около 55 жителей. Одна из них - 95-летняя труженица тыла Александра Щавелева. Она попросила спилить старые тополя во дворе дома № 33. Также пенсионерке установят новую стиральную машинку.

Уже второй раз в рамках выездной администрации прием граждан ведут представители Молодежного парламента. Они помогают решать проблемы с организацией мест досуга и отдыха, налаживают контакты и координируют жителей на встрече.

«Это очень важное мероприятие, потому что жители могут напрямую общаться с представителями администрации. Это необходимо, чтобы сохранять контакт между администрацией и жителями», - отметила председатель комиссии Молодежного парламента по социально-культурному развитию Василиса Дорогова.

Около 150 вопросов было рассмотрено в рамках выездной администрации, на которую приехали не только жители поселка Новый Быт, но и близлежащих сел и деревень. Напомним, получить консультацию по актуальным вопросам чеховцы могут не только в ходе выездных администраций, но и в территориальных отделах округа.

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Чехов

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