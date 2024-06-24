Памятный митинг у мемориала прошел в Чехове в День памяти и скорби

В память обо всех людях, чьи жизни были принесены на алтарь победы, объявлена минута молчания. После чеховцы возложили цветы к мемориалу в память о беспримерном подвиге советских людей на фронте и в тылу.

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Самые ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны велись недалеко от деревень Леоново и Стремилово. Здесь сложили головы десятки бойцов, защищавших подступы к Москве.

«Сегодня наши братья, отцы, друзья, близкие находятся на передовой. Опять защищают нашу родину. Проходит время, и опять эта чернота поднимает голову. Мы, как и наши прадеды, не дадим возможности ей расти», - сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В годы Великой Отечественной войны с Лопасненской земли на фронт ушли 10 тысяч человек. Это была почти треть всего населения. Многих участников войны помнит ветеран Лидия Тестоедова, под ее редакцией вышло несколько книг о жителях Чехова.

«Это были прекрасные люди. Они рассказывали, что в окопах не знали, ты - таджик, узбек, еврей или русский. Все воевали, отставали свою родину, делились последним сухарем, последним глотком», - рассказала женщина.

В полдень у вечного огня на Советской площади состоялось третье торжественное мероприятие в честь 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Мероприятие посетили около 200 человек.

«Пришла беда, которая объединила всех тех, кто жил тогда на просторах нашей большой страны, на просторах Советского Союза. Ныне мы с вами наследники этих великих побед», - отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.