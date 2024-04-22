22 апреля 2024, 08:19

Памятный митинг прошел на Щекутинском рубеже в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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Память героев Великой Отечественной войны почтили на Щекутинском рубеже в Наро-Фоминске. Здесь в октябре 1941 года 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы остановила прорыв немецких войск.

На мероприятии прозвучали патриотические песни, а старшеклассники из «Пушкинской школы» № 1500 в Москве прочитали стихотворения фронтовиков и своего собственного сочинения. Завершился митинг символическим выпуском в небо воздушных шаров.

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На Щекутинском рубеже погибло более шести тысяч ополченцев во время сражений с элитными дивизиями группы армий «Центр». В мирной жизни они были работниками Наркомфина, Госплана, издательств и предприятий, а также Гострудсберкассы.

Сбербанк взял шефство над мемориалом в 2015 году. Работники банка сажают здесь деревья, благоустраивают территорию, проводят субботники.

«Для Сбера - это особое место, потому что именно бойцы 4-й дивизии народного ополчения работали в сберкассах, работали в наркоматах, в том числе в наркомате финансов. Они, взяв оружие, пришли сюда и защитили столицу от врага», - сказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

Дважды в год здесь проходят памятные митинги: в годовщину битвы под Москвой и в преддверии Дня Победы.

«В Наро-Фоминском городском округе осталось 18 участников Великой Отечественной войны, 122 труженика тыла, 620 несовершеннолетних узников фашизма. Это небольшой „отряд“ ветеранов, но наши ряды тесны, сплочены, и мы готовы помогать дальше воспитывать нашу молодежь в духе любви к родине», - сказал председатель Совета ветеранов Наро-Фоминского городского округа Сергей Тестов.

Наро-Фоминск Ветераны ВОВ Сбербанк Великая Отечественная война
22 апреля 2024, 08:34
Субботник провели вблизи реки Клязьмы в Лосино-Петровском
Телеканал «360»
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Берега Клязьмы очистили на субботнике в Лосино-Петровском. Участие в акции приняли свыше 100 представителей предприятий округа, студентов, школьников, активистов общественных организаций, работников администрации и горожан.

Участники акции очистили берег реки Клязьмы в поселке Свердловский. Они убрали сотни бутылок и килограммы битого стекла, пластика, ветки и коряги.

«Сейчас много мусора после зимы. Силы МБУ рассчитаны на регулярную работу - содержание городского округа в чистоте и порядке, а когда из-под снега все это выходит, необходима дополнительная помощь», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

По его словам, уборка набережной Клязьмы - это подготовка перед масштабным субботником, который пройдет 27 апреля. Центральной площадкой акции станет Свердловский парк.

Участники акции очистили берег реки Клязьмы в поселке Свердловский. Они убрали сотни бутылок и килограммы битого стекла, пластика, ветки и коряги.

«Сейчас много мусора после зимы. Силы МБУ рассчитаны на регулярную работу - содержание городского округа в чистоте и порядке, а когда из-под снега все это выходит, необходима дополнительная помощь», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

По его словам, уборка набережной Клязьмы - это подготовка перед масштабным субботником, который пройдет 27 апреля. Центральной площадкой акции станет Свердловский парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Субботник Лосино-Петровский
21 апреля 2024, 22:15
Субботник прошел на территории Никольского храма в Лосино-Петровском
Телеканал «360»
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В Лосино-Петровском молодежь присоединилась к субботнику на территории Никольского православного храма. Студенты, школьники и работники храма объединились в этот день, чтобы вместе привести в порядок окрестности одного из самых значимых религиозных объектов города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Участники акции подмели дорожки, убрали сухую траву и листву, а также собрали ветки. Энтузиазм и желание сделать окружающее пространство лучше собрали вместе большое количество людей разных возрастов. Совместные усилия превратили работу в настоящий праздник общения и добрых дел.

«Сегодня мы не только помогаем нашему Никольскому храму, но и вносим свой вклад в сохранение исторического наследия для будущих поколений. Важно, что молодежь понимает значение таких событий и активно участвует в них», - сказала директор молодежного центра «Движение» Алена Галеева.

Молодежь Субботник Лосино-Петровский
21 апреля 2024, 21:32
Глава Чехова принял участие в субботнике в поселке Столбовая
Телеканал «360»
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В поселке Столбовая городского округа Чехов более 50 жителей объединили свои усилия в рамках массового субботника, чтобы привести в порядок зеленую зону между улицами Парковой и Мира. К уборке присоединился и глава муниципалитета Михаил Собакин.

Участники субботника, вооруженные граблями, перчатками, пакетами для мусора, железными щетками и краской, не только убрали территорию от мусора, но и обновили лавочки.

На субботнике удалось собрать около 150 больших мешков мусора, что составляет примерно 10 кубических метров отходов. Это уже третья подобная акция в городском округе Чехов. Михаил Собакин выразил благодарность всем жителям за активное участие и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и сплочению общества.

В следующую субботу, 27 числа, запланирован общерегиональный субботник на 18 территориях. Для поддержания бодрого духа на шести площадках организуют горячее питание и музыкальное сопровождение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Чехов Субботник Мусор
21 апреля 2024, 21:32
Школьники Чехова поработали в администрации округа
Телеканал «360»
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В преддверии Дня местного самоуправления школьники из гимназии № 2 городского округа Чехов получили уникальный шанс попробовать себя в роли заместителей главы администрации. Этот необычный опыт позволил ребятам на несколько часов окунуться в профессиональную деятельность местных чиновников.

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«Люди на местах делают ту основную работу, которая помогает создать блага нашим жителям. Сегодня мы в расширенном составе попытаемся окунуться в эту работу», - поделился глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В эксперименте приняли участие 16 старшеклассников - отличники, победители олимпиад и лидеры школьного самоуправления. Ребят разделили по интересам, и они отправились посетить различные объекты городского округа: спортивные центры, дома культуры, проверили состояние дорог и очистных сооружений.

Школьникам также попробовали силы в законотворческой работе. Председатель местного совета депутатов Галина Козина рассказала о взаимодействии с жителями и контроле за работой местной администрации. На ее рабочем столе школьники увидели книги почетных жителей округа и тех, кто был отмечен званием «Гордость и слава».

Чехов Депутаты Работа Школьники

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