Памятный митинг прошел на Щекутинском рубеже в Наро-Фоминске

На мероприятии прозвучали патриотические песни, а старшеклассники из «Пушкинской школы» № 1500 в Москве прочитали стихотворения фронтовиков и своего собственного сочинения. Завершился митинг символическим выпуском в небо воздушных шаров.

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На Щекутинском рубеже погибло более шести тысяч ополченцев во время сражений с элитными дивизиями группы армий «Центр». В мирной жизни они были работниками Наркомфина, Госплана, издательств и предприятий, а также Гострудсберкассы.

Сбербанк взял шефство над мемориалом в 2015 году. Работники банка сажают здесь деревья, благоустраивают территорию, проводят субботники.

«Для Сбера - это особое место, потому что именно бойцы 4-й дивизии народного ополчения работали в сберкассах, работали в наркоматах, в том числе в наркомате финансов. Они, взяв оружие, пришли сюда и защитили столицу от врага», - сказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

Дважды в год здесь проходят памятные митинги: в годовщину битвы под Москвой и в преддверии Дня Победы.

«В Наро-Фоминском городском округе осталось 18 участников Великой Отечественной войны, 122 труженика тыла, 620 несовершеннолетних узников фашизма. Это небольшой „отряд“ ветеранов, но наши ряды тесны, сплочены, и мы готовы помогать дальше воспитывать нашу молодежь в духе любви к родине», - сказал председатель Совета ветеранов Наро-Фоминского городского округа Сергей Тестов.