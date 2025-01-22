22 января 2025, 17:15

Памятные знаки вручили ветеранам Можайска в День освобождения города

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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В Можайске прошли праздничные мероприятия, посвященные 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Почетные гости, среди которых председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль, приняли участие в торжественном митинге на Губернаторской площади.

Участники возложили цветы к стеле «Город воинской славы», а затем присоединились к многолюдной акции «Вахта памяти» на Октябрьской площади. Завершением мероприятий стало возложение венков и цветов к памятнику Солдату-освободителю, Вечному огню и могиле Героя России Виктора Полосухина.

«Очень символично, что праздник в честь 83-й годовщины освобождения Можайска совпадает с кануном завершения полного освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков», - отметил Виктор Пикуль. Он выразил благодарность руководству округа и местному Совету ветеранов за сохранение традиций старшего поколения и активное воспитание молодежи в духе Великой Победы.

В рамках визита в Можайск делегация ветеранов Московской области посетила Ново-Никольский собор, а также выставочные экспозиции культурно-досугового центра, посвященные героической истории города. Гостям были представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами, а также подарен фотоальбом в память о предыдущем визите делегации в мае 2022 года.

За вклад в развитие ветеранского движения Виктор Пикуль вручил памятные знаки «95 лет Московской области» Тамаре Луговцовой и Василию Овчинникову. Кроме того, председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова получила в дар книгу «Праздничные дни и памятные даты Московской области». Виктор Пикуль пожелал можайским ветеранам дальнейших успехов в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической памяти.

Мероприятия стали важным напоминанием о подвиге защитников Можайска и значимым вкладом в сохранение исторического наследия для будущих поколений.

Ветераны Можайск Великая Отечественная война
22 января 2025, 18:28
Рейд по соблюдению правил дорожного движения прошел в Лосино-Петровском
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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Лосино-Петровский совместно с сотрудниками ДПС провели рейд-контроль, направленный на соблюдение правил дорожного движения и обеспечение безопасности перевозки детей в автомобилях. Основной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения правил перевозки маленьких пассажиров.

Инспекторы ДПС останавливали транспортные средства, в которых находились дети, и проверяли, насколько ответственно водители относятся к их безопасности. Особое внимание уделялось правильному использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые значительно снижают риск получения травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

В рамках рейда водителям также вручали информационные листовки с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.

«Это отличная возможность для всех участников дорожного движения задуматься о своей безопасности и безопасности окружающих!» - отметил один из участников рейда.

Подобные мероприятия способствуют повышению уровня ответственности водителей и формированию культуры безопасного поведения на дорогах, что особенно важно для сохранения жизни и здоровья самых юных участников дорожного движения.

Молодежь ГИБДД Лосино-Петровский
22 января 2025, 17:47
Новый маммограф установили в больнице в Климовске
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Новый маммограф установили во взрослой поликлинике № 5 в Климовске. Оборудование купили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«С начала года мы заменили уже пять единиц тяжелой медтехники - это рентген-аппараты и маммографы. Так, во взрослой поликлинике № 5 Подольской больницы установили новый маммограф взамен устаревшего оборудования», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, производительность нового аппарата в три раза выше, чем у устаревшего оборудования. Так, ежедневно на маммографе смогут проводить около 18 исследований. На закупку медоборудования направили более 18,5 миллиона рублей.

Напомним, пройти маммографию можно по направлению врача. Записаться на прием можно на портале госуслуг или по номеру 122. Жительницам Московской области старше 40 лет и не проходившим исследование более двух лет доступна самозапись на исследование.

Подольск Здравоохранение Медицина
22 января 2025, 17:46
Отделы МФЦ в Люберцах оказали более 500 тысяч услуг в 2024 году
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Более 500 тысяч услуг предоставлено в отделах МФЦ Люберец в 2024 году. Об этом сообщила директор многофункционального центра Маргарита Скалябина.

В МФЦ доступно более 445 федеральных, региональных, муниципальных и сопутствующих видов услуг, при этом 70% - в цифровом формате.

Специалисты оказали около 300 тысяч консультаций и предоставили более 500 тысяч услуг. Спросом пользуются организованные места доступа к региональному и единому порталу.

«В соответствии с требованиями регионального стандарта в МУ „Люберецкий МФЦ“ функционирует 46 мест, оборудованных компьютерами с бесплатным доступом к порталам РПГУ и ЕПГУ. Каждый заявитель может воспользоваться ими, чтобы получить услуги в электронном виде», - пояснила Маргарита Скалябина.

Компьютеры доступны в центрах «Мои документы» с 8:00 до 20:00.

Люберцы МФЦ
22 января 2025, 17:46
Глава Люберец Волков провел встречу с жителями дома на улице Побратимов
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Владимир Волков проверил исполнение поручений по обращениям жителей дома № 13 на улице Побратимов в Люберцах. Собственники обратились к главе во время работы выездной администрации.

Жители дома № 13 задали сразу несколько вопросов. Глава округа выехал на место, чтобы проверить исполнение его поручений.

Специалисты управляющей компании «ЛГЖТ» провели работы по текущему содержанию дома, установили на подъездах камеры «Безопасного региона».

«Были вопросы по освещению. В настоящее время подрядная организация устанавливает опору с торца дома, где расположена ярмарка. Также до конца третьего квартала планируется завершить строительство линии освещения вдоль тротуара у домов № 13, № 15 и № 17 на улице Побратимов», - отметил Владимир Волков.

На данный момент разрабатывается план по отводу ливневых вод со двора. Помимо этого, в сентябре 2023 года обсуждалось благоустройство территории за жилыми домами. Сейчас концепция обновления у памятника «Добрый Ангел мира» в сквере готова.

Люберцы

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