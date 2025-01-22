Памятные знаки вручили ветеранам Можайска в День освобождения города

Участники возложили цветы к стеле «Город воинской славы», а затем присоединились к многолюдной акции «Вахта памяти» на Октябрьской площади. Завершением мероприятий стало возложение венков и цветов к памятнику Солдату-освободителю, Вечному огню и могиле Героя России Виктора Полосухина.

«Очень символично, что праздник в честь 83-й годовщины освобождения Можайска совпадает с кануном завершения полного освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков», - отметил Виктор Пикуль. Он выразил благодарность руководству округа и местному Совету ветеранов за сохранение традиций старшего поколения и активное воспитание молодежи в духе Великой Победы.

В рамках визита в Можайск делегация ветеранов Московской области посетила Ново-Никольский собор, а также выставочные экспозиции культурно-досугового центра, посвященные героической истории города. Гостям были представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами, а также подарен фотоальбом в память о предыдущем визите делегации в мае 2022 года.

За вклад в развитие ветеранского движения Виктор Пикуль вручил памятные знаки «95 лет Московской области» Тамаре Луговцовой и Василию Овчинникову. Кроме того, председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова получила в дар книгу «Праздничные дни и памятные даты Московской области». Виктор Пикуль пожелал можайским ветеранам дальнейших успехов в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической памяти.

Мероприятия стали важным напоминанием о подвиге защитников Можайска и значимым вкладом в сохранение исторического наследия для будущих поколений.