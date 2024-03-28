28 марта 2024, 13:05

Памятные знаки великим флотоводцам России установят в Балашихе до конца года

Администрация Балашиха г.о.
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Памятные знаки шести великим флотоводцам России установят в микрорайоне Купавна в рамках программы «Народный бюджет». Среди них Петр I, Павел Нахимов, Степан Макаров, Николай Кузнецов, Федор Ушаков, Сергей Горшков. Работы планируют завершить до конца года.

Организаторами установки стел выступили представители местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» и жители микрорайона. После этого идею поддержали на портале «Добродел».

Участники встречи также рассмотрели планы по благоустройству лесопарков, скверов и спортивной площадки в районе Авиаторов. В усадьбе Пехра-Яковлевская планируется установить детские и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Также будут обустроены дорожки, пешеходные зоны из экологически чистых материалов, и создана большая сцена для проведения различных мероприятий.

Заместитель главы Балашихи, начальник управления благоустройства администрации города Максим Сидоркин отметил, что все общественные территории долины реки Пехорка будут связаны между собой и благоустроены в рамках единого проекта.

«Строительно-монтажные работы в рамках проекта по созданию оздоровительно-культурной рекреационной зоны и благоустройству Голицынского парка с последующим объединением в маршрут с Кучинским лесопарком запланированы на 2024–2025 годы», - указал Максим Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха
28 марта 2024, 14:19
Подольские спортсмены выступят на первенстве мира по универсальному бою
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Первенство России по универсальному бою и первенство абсолютного реального боя прошли в Перми. Подольские спортсмены из клуба «Братство десантников» показали высоке результаты на соревнованиях, обеспечив себе путевку на первенство мира.

Гамлет Шахвердян и Кирилл Колотенко заняли третье место в дисциплине «Средства защиты» в разделе «Без кимоно». Помимо этого, Шахвердян взял золото в разделе «Кимоно», став победителем первенства, а Кирилл Колотенко в этой же дисциплине показал третий результат.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
28 марта 2024, 14:10
Глава Лобни Анна Кротова проверила работу управляющих компаний на улице Ленина
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Глава Лобни Анна Кротова провела обход дворов на улице Ленина. Она пообщалась с жителями дома № 23к13, которые проголосовали за смену управляющей компании.

Корпуса дома № 23 на улице Ленина в Лобне обслуживаются разными организациями. При этом жители корпуса № 13 не довольны работой коммунальных служб. Они проголосовали за смену управляющей компании. Сейчас документы находятся на рассмотрении в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Этот и другие вопросы по обслуживанию придомовой территории обсудила на встрече с жителями глава городского округа Лобня Анна Кротова. Во время обхода обращения жителей подтвердились: не убран снег с козырьков подъездов, в подвале - сыро, а лифты работают с перебоями. Администрация округа посодействует горожанам в процессе смены управляющей компании.

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Лобня
28 марта 2024, 13:49
Сурдоспортсменки из Химок выиграли бронзу на всероссийских соревнованиях по теннису
Пресс-служба администрации города или района
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Представители Химок выиграли бронзу на Первенстве России по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел в Чебоксарах, в нем участвовали 55 человек из 13 регионов страны.

Как рассказали в администрации округа, Милана Ступак и Ксения Иноземцева стали бронзовыми призерами по результатам командных соревнований.

Наш спортивный клуб «Благо» работает в Химках с 2005 года. За это время тренеры-профессионалы воспитали достойных спортсменов, которые из года в год показывают отличные результаты на соревнованиях разного уровня. И мне приятно, что Химки, действительно, играют важную роль в популяризации занятий спортом среди детей и молодежи. Желаю ребятам дальнейших успехов и достижения новых вершин», - отметил депутат Совета депутатов Химок Глеб Демченко.

Ранее спортсмены выиграли в первенстве ЦФО по настольному теннису. Первые места заняли Алина Савостикова и Тимофей Уляшев. Персональный допуск на Первенство России получил Денис Якын.

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Спортсмены Химки Теннис
28 марта 2024, 13:44
Типография из Химок расширит производство книг и брошюр благодаря региональной поддержке
Администрация Химки г.о.
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Организация из городского округа Химки планирует воспользоваться региональными мерами поддержки. Это позволит компании расширить производство книг, брошюр, журналов и другой продукции.

Руководитель отделения Союза Торгово-промышленной палаты Московской области Артур Каримов рассказал представителям компании о программах субсидирования и поддержки в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что Наталья Кротова, руководитель типографии «Сириус», также является членом Торгово-промышленной палаты. Она провела экскурсии по типографии и рассказала про уникальное оборудование.

«В свою очередь проинформировал Наталью о мерах поддержки, которыми может воспользоваться типография», - поделился Артур Каримов.

В этом году условия программы поддержки бизнеса улучшены, позволяя промышленным предприятиям Подмосковья компенсировать до 50% затрат на приобретение промышленного оборудования. Максимальная сумма компенсации также увеличена с 10 до 20 миллионов рублей. Начало подачи заявок на получение субсидии запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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