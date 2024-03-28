Памятные знаки великим флотоводцам России установят в Балашихе до конца года

Организаторами установки стел выступили представители местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» и жители микрорайона. После этого идею поддержали на портале «Добродел».

Участники встречи также рассмотрели планы по благоустройству лесопарков, скверов и спортивной площадки в районе Авиаторов. В усадьбе Пехра-Яковлевская планируется установить детские и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Также будут обустроены дорожки, пешеходные зоны из экологически чистых материалов, и создана большая сцена для проведения различных мероприятий.

Заместитель главы Балашихи, начальник управления благоустройства администрации города Максим Сидоркин отметил, что все общественные территории долины реки Пехорка будут связаны между собой и благоустроены в рамках единого проекта.

«Строительно-монтажные работы в рамках проекта по созданию оздоровительно-культурной рекреационной зоны и благоустройству Голицынского парка с последующим объединением в маршрут с Кучинским лесопарком запланированы на 2024–2025 годы», - указал Максим Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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