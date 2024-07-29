Памятные скамейки установят в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

На объектах можно разместить таблички, посвященные важным датам или людям. Право на надпись жители региона получат при оплате стоимости скамейки, которая будет установлена в мемориальной зоне музея.

Директор музея Евгений Сарамуд отметил, что в начале лета возникла нехватка парковой мебели. В результате было установлено около 13 новых скамеек и 20 шезлонгов. Идея именных скамеек получила отклик у подписчиков в социальных сетях, и за первый час поступили заказы на три объекта.

По мнению директора, такие скамейки делают пребывание в музее более приятным и реже подвергаются вандализму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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