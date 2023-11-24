Памятные мероприятия ко Дню ракетных войск и артиллерии прошли в Королеве

Со школьниками встретился заслуженный ветеран труда предприятия ракетно-космических войск «Энергия» Сергей Худяков. Он также является биографом Василия Грабина. Он рассказал, что во время Великой Отечественной войны Советский Союз изготовил 188 тысяч пушек, из них 130 тысяч - по чертежам Грабина.

Имя конструктора было у всех на слуху в годы Великой Отечественной войны. Спроектированные им установки уничтожили большинство вражеских танков «Тигр» и «Пантера». Поэтому очень важно сохранить память о таких выдающихся людях.

«Это молодежь, будущее нашего города. Им, конечно, надо знать историю. Кто не знает того, что было, трудно поймет, что делать сегодня, тем более завтра», - отметил Сергей Худяков.

В конце встречи школьники возложили цветы к бюсту Грабина. Памятные мероприятия в честь авиаконструктора, которому присвоили звание почетного гражданина города, проходят в Королеве каждый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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