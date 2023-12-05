05 декабря 2023, 13:38

Памятные мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата прошли в школах Лобни

Unsplash
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Памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата, прошли в школах Лобни. Для детей провели акции, встречи, кинолектории и уроки мужества.

Учитель истории из школы № 7 Александра Харламова провела среди восьмиклассников интеллектуальную игру «Главное - помнить». Ребята проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

В школе № 5 для учеников провели акцию «Огни памяти» и кинолекторий. Организаторами выступили советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Елена Майорова и заместитель директора по воспитательной работе Наталья Тумакова.

В школе № 10 прошла акция «Память сильнее времени». Ребята вместе с активистами «Движения первых» посетили мемориал в окрестностях Лобни.

Кроме того, во многих общеобразовательных учреждениях города провели уроки мужества, посвященные памятной дате.

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Лобня Школьники
05 декабря 2023, 14:26
Подмосковный стройнадзор проведет лекцию для студентов на форуме молодых специалистов
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья представит испытательную лабораторию на форуме «Молодой специалист — строитель будущего». Он пройдет в выставочном центре «Патриот» в Одинцове.

Специалисты ведомства расскажут студентам об обязанностях инспекторов, которые контролируют долевое строительство, а также о возможности пройти практику и получить работу в контрольном органе.

Кроме того, специалисты МособлстройЦнил покажут участникам встречи современное оборудование собственной испытательной лаборатории, при помощи которого оценивают качество материалов.

Для студентов пройдет круглые столы, ярмарка вакансий и экскурсии, а для школьников проведут мастер-классы и профориентационные игры.

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Одинцово Строительство
05 декабря 2023, 14:26
Поиск поставщика автовышек для производственных баз начался в Подмосковье
ГБУ МО «Мосавтодор»
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Тендер на оказание услуг по предоставлению автовышек с экипажем для нужд ГБУ МО «Мосавтодор» в 2024 году объявили в Московской области. Закупка осуществляется за счет собственных средств организации.

Исполнителю необходимо будет предоставить 14 автовышек с экипажем двух типов для работ на производственных базах в количестве 26 тысяч часов. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 49 миллионов рублей.

Прием заявок от участников тендера продлится до 12 декабря. Соответствующая информация размещена на портале ЕИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году.

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Одинцово Строительство
05 декабря 2023, 14:23
Прямой эфир про обновления в электронном магазине госзакупок Подмосковья пройдет 14 декабря
Unsplash
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Комитет по конкурентной политике Подмосковья сообщил о прямом эфире, на котором рассмотрят изменения в работе электронного магазина. Это платформа, где размещают госзакупки малого объема на сумму до 600 тысяч рублей.

Прямой эфир состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале @konkurenTEAM от Комитета по конкурентной политике Московской области. Работу в электронном магазине рассмотрят со стороны заказчика и поставщика, а также расскажут о том, какие обновления предстоят в работе сервиса.

Эфир проведет главный аналитик отдела сопровождения информационных систем и развития Единой автоматизированной системы управления закупками Николай Полянских.

Одинцово Строительство
05 декабря 2023, 14:02
Тендер на закупку услуг по уборке помещений объявили для больницы в Мытищах
ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница»
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Закупку на оказание услуги по уборке помещений объявили в Мытищинской больнице. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит обеспечить уборку помещений в Осташковской, Сухаревской и Пироговской больницах, а также в поликлиниках, ФАПах и на других объектах.

По условиям, уборка не должна препятствовать или создавать неудобства работе учреждений. Прием заявок завершится 12 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 48 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Мытищи

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