Памятную капсулу заложили в фундамент новой школы в ЖК «Семейный» в Одинцове

Участие в церемонии заложения капсулы приняли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, директор проектного управления группы компаний «Инград» Сергей Аксенов и жители.

«Сегодня мы закладываем капсулу на стройплощадке новой школы. При ее проектировании мы учли все современные технологии и возможные потребности, которые могут понадобиться детям для гармоничного развития, чтобы у них была счастливая школьная жизнь», - отметил Сергей Аксенов.

Новую школу построят в рамках проекта «Одинград». После группа компаний «Инград» передаст объект в муниципальную собственность.

«Очень символично, что старт строительства новой школы в квартале „Семейный“ мы даем в год, который президент России объявил Годом семьи. Это будет красивое, комфортное, современное учебное заведение, которое станет еще одной гордостью Одинцовского округа», - сказал Андрей Иванов.

Учреждение рассчитано на 1100 мест: 400 детей будут обучаться в начальной школе, 500 - в средней и 200 - в старшей. Там организуют 44 класса по 25 учеников в каждом.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 13,5 тысячи квадратных метров. Там предусмотрены спортивные и актовый залы, кабинет музыки, мастерские и классы, информационно-библиотечный центр, медиатека, пищеблок и обеденная зона, медицинские кабинеты. Для маломобильных групп населения предусмотрены пониженные бордюры, продольные и поперечные уклоны путей движения, доступ на первый этаж с уровня земли, а также выделены места на парковке.

Рядом со школой обустроят спортивную и игровую зоны, высадят газоны, деревья и цветники, установят скамейки и урны.

Помимо новой школы, в этом квартале инвестор продолжает строительство двух детских садов в общей сложности на 260 мест. Ранее «Инград» уже построил и открыл дошкольное учреждение на 170 мест в соседнем жилом квартале «Одинград. Лесной».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах региона.

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