11 марта 2024, 12:43

Памятную капсулу заложили в фундамент новой школы в ЖК «Семейный» в Одинцове

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Памятную капсулу заложили в основание новой школы на Западной улице в жилом квартале «Семейный» в Одинцове. Учреждение достроят к сентябрю 2025 года.

Участие в церемонии заложения капсулы приняли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, директор проектного управления группы компаний «Инград» Сергей Аксенов и жители.

«Сегодня мы закладываем капсулу на стройплощадке новой школы. При ее проектировании мы учли все современные технологии и возможные потребности, которые могут понадобиться детям для гармоничного развития, чтобы у них была счастливая школьная жизнь», - отметил Сергей Аксенов.

Новую школу построят в рамках проекта «Одинград». После группа компаний «Инград» передаст объект в муниципальную собственность.

«Очень символично, что старт строительства новой школы в квартале „Семейный“ мы даем в год, который президент России объявил Годом семьи. Это будет красивое, комфортное, современное учебное заведение, которое станет еще одной гордостью Одинцовского округа», - сказал Андрей Иванов.

Учреждение рассчитано на 1100 мест: 400 детей будут обучаться в начальной школе, 500 - в средней и 200 - в старшей. Там организуют 44 класса по 25 учеников в каждом.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 13,5 тысячи квадратных метров. Там предусмотрены спортивные и актовый залы, кабинет музыки, мастерские и классы, информационно-библиотечный центр, медиатека, пищеблок и обеденная зона, медицинские кабинеты. Для маломобильных групп населения предусмотрены пониженные бордюры, продольные и поперечные уклоны путей движения, доступ на первый этаж с уровня земли, а также выделены места на парковке.

Рядом со школой обустроят спортивную и игровую зоны, высадят газоны, деревья и цветники, установят скамейки и урны.

Помимо новой школы, в этом квартале инвестор продолжает строительство двух детских садов в общей сложности на 260 мест. Ранее «Инград» уже построил и открыл дошкольное учреждение на 170 мест в соседнем жилом квартале «Одинград. Лесной».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах региона.

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Одинцово Школы Строительство
11 марта 2024, 12:42
Энергетические службы Подмосковья проверили готовность техники к сезону весеннего половодья
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Подготовка к весеннему половодью продолжается в Подмосковье. Специалисты Мособлэнерго проверили состояние 179 насосных станций, включая 69 мотопомп. В полной готовности к паводку также находятся 303 аварийно-восстановительные бригады и более 570 машин.

Работники Мособлэнерго проверили техническое состояние электрооборудования, а также отработали действия в период весеннего половодья. Помимо этого, специалисты оценили готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Электричество Паводки
11 марта 2024, 12:42
Минсельхозпрод Подмосковья напомнил способы защитить питомцев от клещей
Медиасток.рф
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о необходимости защитить питомцев от клещей. Сезон активности этих насекомых начинается при температуре от +10 градусов.

Чтобы защитить питомцев от клещей, можно использовать таблетки, ошейники, а также специальные шампуни и спреи. Также важно осматривать животных во время прогулок и после них.

«Клещи являются переносчиками одноклеточных паразитов, крайне опасных для домашних животных, в частности для собак. В прошлом году ветеринарные клиники региона провели более тысячи микроскопических исследований биоматериалов собак», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

По его словам, более чем в половине случаев врачи обнаружили возбудитель пироплазмоза.

Жителям Подмосковья напоминают, что первые симптомы после укуса клеща проявляются через два-три дня. Если у питомца наблюдается апатия, ухудшение аппетита и повышение температуры, следует незамедлительно обратиться в ветклинику.

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Сельское хозяйство Животные
11 марта 2024, 11:40
Переселенцы из 19 аварийных домов в Красноармейске получат квартиры в новостройке на Краснофлотской улице
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Более 620 жителей аварийных зданий городского округа Пушкинский отпразднуют новоселье к середине года. Новый дом на улице Краснофлотская достроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Минстрой Подмосковья сообщил, что квартиры в новом доме на улице Краснофлотская получит 281 семья. Это более 620 переселенцев из домов на улицах Академика Янгеля, Лермонтова, Свердлова, Трудовой Поселок, Дачной, Чкалова. Там находятся дома, признанные аварийными до 2017 года. В зданиях нет удобств, частично отсутствует водоснабжение.

Новостройка для переселенцев готовится к заселению. Здесь ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Ожидается, что въехать в квартиры жители смогут до конца второго квартала 2024 года.

Расселение аварийного жилищного фонда проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Красноармейск Аварийное жилье
11 марта 2024, 11:39
Инфекционист Ольга Кандоба рассказала об уникальности лечения гепатита C в Подмосковье
НИКИ детства
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Неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С пройдет в России с 11 по 17 марта. О методах лечения и способах передачи заболевания рассказала инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

По словам врача, сейчас гепатитом С болеют более 13 миллионов детей до 15 лет в мире. Это в восемь раз больше, чем носителей ВИЧ. Недуг передается от матери при рождении, а также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций. Заболевание может протекать бессимптомно на протяжении 20 лет.

«Можно заразиться также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций, при нанесении татуировок и перманентного макияжа, пирсинге, при употреблении инъекционных и интраназальных наркотиков, реже при половых контактах», - рассказала Ольга Кандоба.

Она добавила, что профилактической вакцины от вируса нет, однако заболевание полностью излечимо. Получить такую терапию в Подмосковье можно в специализированном центре на базе НИКИ. В ходе лечения пациентов сопровождает команда врачей из педиатра, инфекциониста, иммунолога и гастроэнтеролога.

«Наш Центр - пионер в лечении детей с хроническими гепатитами С у детей в возрасте от 3 лет безинтерфероновыми схемами. Начав терапию, мы получили потрясающие результаты: после лечения - 100%-ное излечение, вирус в анализах не обнаруживается, препарат не дает осложнений», - добавила Ольга Кандоба.

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Дети Врачи

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