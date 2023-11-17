Памятную доску в честь погибшего на СВО Владислава Овсянникова открыли в Чехове

Мемориальная доска в честь Владислава Овсянникова стала третьей на фасаде учебного заведения. Еще два выпускника школы погибли при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.

«Эта доска нужна, чтобы каждый, кто будет проходить мимо, мог остановиться и задуматься, каким образом дается тот мир, за который Владислав боролся», - отметил временно исполняющий обязанности главы Чехова Михаил Собакин.

Память о Владиславе увековечили и в стенах родного лицея. В фойе оборудовали стену памяти героических выпускников. Инсталляция детально рассказывает о героическом пути погибших за Родину военнослужащих. Также, в рамках всероссийского патриотического проекта изготовили «Парту героя». Она займет почетное место в одном из классов лицея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил бойцу из Балашихи медаль «За храбрость». Глава региона наградил добровольцев, которые участвовали в специальной военной операции.