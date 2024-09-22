Памятную доску погибшим во время взрыва газа в жилом доме открыли в Балашихе

В Балашихе в доме № 10 на Октябрьской улице установили памятную доску жителям и спасателям, которые погибли во время взрыва бытового газа. На церемонию открытия приехали представители власти, собственники квартир, сотрудники МЧС и .

Памятную доску установили на фасаде дома, где 20 сентября 2023 года произошел взрыв. Тогда погибли семь человек, еще 27 пострадали.

«Мы все помним, как это было. Спасатели, скорая помощь, городские службы приехали на место. Серьезная проблема была с разбором завалов. Здесь работали спасатели нашего гарнизона и всей области. Они помогали тем, кто еще оставался жив. К сожалению, в ходе пожаро-спасательных работ было обрушение дома. Двое спасателей погибли героически, выполняя свой долг. Погибли и пять наших жителей. Сегодня, в годовщину трагедии, мы открываем мемориальную доску для того, чтобы сохранить память о них», - сказал Сергей Юров.

Специалисты провели экспертизу и приняли решение восстановить дом. Спустя год завершили работы. Помимо этого, капитально отремонтировали инженерные сети, кровлю, газовую систему безопасности и оштукатурили фасад. Жильцы постепенно возвращаются в свои квартиры.

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