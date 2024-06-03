Памятную доску инженеру-испытателю Александру Кирееву открыли в Балашихе

«Мы сегодня открыли памятную доску папе благодаря брату скульптора. Эта память нужна. Люди будут проходить мимо, увидят, что Александр Киреев - инженер, испытатель, яхцмен, путешественник. Возможно, у них загорится искра и они начнут достигать новые вершины. У них будет насыщенная жизнь. Раз мой отец смог, то и у других получится», - сказал сын Александра Киреева Николай.

Барельеф Александра создал известный скульптор Виталий Казанский.

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Александр Киреев родился и всю жизнь прожил в Балашихе. Окончил Балашихинский лицей, работал инженером криогенной компании и даже на космодромах Байконур, Плесецк, Капустин Яр, Куру. Инженер-испытатель прошел три кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей». Награжден орденом Почета, медалями «В память 850-летия Москвы», «300 лет Российскому флоту», «За обеспечение космических стартов».