Памятную доску Герою Советского Союза Григорию Бояринову открыли в школе № 3 в Балашихе
Мемориальную табличку Герою Советского союза Григорию Бояринову установили на фасаде школы № 3 в микрорайоне Павлино в Балашихе. Учебное заведение также носит его имя.
Григорий Бояринов прошел Великую Отечественную войну, был дважды ранен. Погиб в 1979 году в Афганистане. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
На торжественном мероприятии открытия памятной доски присутствовали внучка и сын Бояринова. Они подарили школе бюст героя.
«Один из таких установлен в центре города Смоленска, второй - в центре города Мелитополя. Такая небольшая копия будет стоять в школе в городе Балашихе. Еще одна - в Акимовской школе», - сказал сын Григория Бояринова Андрей.
Также гостями церемонии стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава города Сергей Юров.
«Сегодня знаменательный день для города, для учебного учреждения. Открывается мемориальная доска в честь нашего героя Григория Ивановича Бояринова. Григорий Иванович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству, выбрал этот путь сознательно, поступив в военное училище. Он посвятил себя преподавательской деятельности, обучал офицеров, спецназовцев здесь, на Балашихинской земле», - сказал Игорь Брынцалов.
Григорий Бояринов учился в Запорожской области, там школа № 27 тоже носит его имя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил добровольцев отряда БАРС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».