Памятник ветеранам локальных войн появится у дворца «Багратион» в Можайске
Памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» появится на месте закладного камня у дворца спорта «Багратион» в Можайском городском округе. Глава Денис Мордвинцев обсудил проект и сроки с членами общественной организации «Боевое братство».
Памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» - это композиция высотой 5,7 метров и шириной основания в 10 метров, состоящая из трех пилонов. Каждый элемент будет облицован цельной гранитной плитой красного цвета. Также подрядчик установит имитирующую прицельную мишень из латунных полос диаметром 4,4 метра.
Глава Можайского округа Денис Мордвинцев и ветераны общественной организации «Боевое братство» отметили, что все материалы должны быть сертифицированы и соответствовать документации, иметь технические паспорта и документы, удостоверяющие их качество. Все работы будут производиться в соответствии со сметой, требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима.
Возведение мемориала планируют завершить до конца года. Из бюджета Можайского городского округа направлено порядка 15 миллионов рублей.
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