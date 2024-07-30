Памятник ветеранам локальных войн появится у дворца «Багратион» в Можайске

Памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» - это композиция высотой 5,7 метров и шириной основания в 10 метров, состоящая из трех пилонов. Каждый элемент будет облицован цельной гранитной плитой красного цвета. Также подрядчик установит имитирующую прицельную мишень из латунных полос диаметром 4,4 метра.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев и ветераны общественной организации «Боевое братство» отметили, что все материалы должны быть сертифицированы и соответствовать документации, иметь технические паспорта и документы, удостоверяющие их качество. Все работы будут производиться в соответствии со сметой, требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима.

Возведение мемориала планируют завершить до конца года. Из бюджета Можайского городского округа направлено порядка 15 миллионов рублей.

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