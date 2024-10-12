12 октября 2024, 17:18

Памятник-самолет Ту-144 в Жуковском подготовили к зиме

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В Жуковском в зимнее положение приведена носовая часть самолета-памятника Ту-144. Это сделано для того, чтобы осадки не попали внутрь лайнера.

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров сообщил, что нос привели в полетное положение и убрали переднее горизонтальное оперение.

«В таком виде лайнер будет находиться до лета. Ежегодно это делается для того, чтобы зимой в самолет не попадали осадки. Летом же по традиции вновь переведут во взлетное положение», - рассказал Борис Аубакиров.

Самолет Ту-144 - сверхзвуковой пассажирский лайнер. Его разработали в конструкторском бюро Туполева. Впервые он поднялся в небо 31 декабря 1968 года в Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Тогда он опередил свое время, его признали легендой экспериментальной авиации.

Памятник установили в Жуковском в 2019 году на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.

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Жуковский
12 октября 2024, 17:47
Администрация Реутова провела совещание по работе общественного транспорта
Медиасток.рф
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Представители администрации городского округа Реутов организовали встречу для жителей города, чтобы обсудить актуальные проблемы общественного транспорта. Одной из главных тем обсуждения стала нехватка автобусов на маршрутах.

Проблема возникла из-за смены перевозчика: от услуг предыдущей компании отказались из-за низкого качества обслуживания. Многие автобусы требуют ремонта, и техники не хватает.

Еще одной проблемой, поднятой на встрече, стало нежелание водителей принимать к оплате транспортные и банковские карты, что вызывает неудобства у пассажиров. Вместо этого водители часто требуют наличные деньги или перевод.

\"Мы хотим, чтобы позиция пассажиров была принципиальной, особенно в вопросе увеличения количества выходов на маршруте\", - отметила директор МАП-1 Евгения Гусева.

Пассажиры также предложили конкретные меры для улучшения качества транспортных услуг. Алина Мальковская, жительница Реутова, предложила оснастить каждый автобус валидаторами и средствами видеонаблюдения.

Представители перевозчиков пообещали учесть все замечания и договорились провести повторную встречу, чтобы проконтролировать выполнение поставленных задач.

Сейчас в планах разместить в салонах автобусов и городских пабликах информацию о работе горячей линии и сделать ссылку на сайт с расписанием и тарифами в виде QR-кода.

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Реутов Автобусы
12 октября 2024, 17:04
Итоги работ инспекторского состава с 7 по 11 октября подвели в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят регулярные проверки состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. Вместе с управляющими компаниями они занимаются ремонтом входных групп, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. В период с 7 по 11 октября в ряде городских округов были выполнены работы по благоустройству территорий.

В Реутове восстановили асфальт около дома № 11 на улице Г. И. Котовского. В Лотошино удалили несанкционированные рисунки из подъезда дома № 31 на улице Центральной. В Талдомском округе заменили игровую карусель рядом с домом № 5 в деревне Павловичи. В Звездном городке обновили парковочную разметку у домов № 60 и № 61.

В Лобне произошло обновление баков для сбора сухих отходов вблизи дома № 8 на улице Некрасова, а в Люберцах выполнили герметизацию межпанельных швов дома № 12 на Шоссейной улице в рабочем поселке Малаховка. В Химках восстановили штукатурку и окраску на переходных балконах дома № 8 по улице Лесной в деревне Подолино.

В Чехове ликвидировали навал строительных отходов рядом с домом № 1А на Симферопольском шоссе. В Коломне отремонтировали отмостку и организовали водоотвод у дома № 1 по улице Юбилейной. В Долгопрудном очистили от граффити места общего пользования в доме № 9 на проспекте Пацаева. В Одинцово заменили элемент на детской площадке у дома № 14 по улице Каштановой.

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Благоустройство Ремонтные работы
12 октября 2024, 17:04
Жители Мытищ пожаловались на отсутствие выезда в ЖК «Афродита»
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Загруженность дорог стала поводом для встречи жителей и властей Мытищ. Решение об расширении дороги и установки шлагбаумов вынесли на обсуждение.

Сложная транспортная обстановка стала поводом срочной встречи в формате «выездной администрации». Участие в ней приняли жители Жилого комплекса «Афродита-1» и «Афродита-2» и представители администрации округа Мытищи.

Встречи по данному вопросу проходили несколько раз. Причина жалоб - загруженность дорог и отсутствие дополнительного выезда с территории жилищных комплексов. Временная бетонная дорога с проблемой не справилась.

Люди обратились с просьбой сделать уширение дороги для того, чтобы можно было спокойно выехать на разгонную полосу, а по дополнительной полосе могли проехать только выезжающие из микрорайона водители.

Установить шлагбаумы, чтобы отсечь возможность проезжать через придомовую территорию по улице Заречной, также назвали возможным решением проблемы. Собственникам предложили проголосовать за данное решение, если его примут, в администрацию пригласят председателей советов домов и инициативных жителей.

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Мытищи Пробки Дороги
12 октября 2024, 17:04
Самбистка из Мытищ получила премию Российского союза боевых искусств
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Эльмира Кахраманова удостоилась высокой награды благодаря достижениям в спорте. Достичь успехов ей помогли личные качества, поддержка отца и тренеров.

Торжественное вручение XV национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» прошло в Кремлевском дворце. Среди награжденных - Эльмира Кахраманова из Мытищ, заслуженный мастер спорта, чемпионка II Игр стран Содружество Независимых Государств, чемпионка игр БРИКС, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо.

Спортсменка рассказала, что для нее большая честь получить такую значимую награду, представляя национальный вид спорта. Эльмира поблагодарила весь личный, тренерский состав и состав сборной России. Особенно поддерживал чемпионку на пути к победам отец - поделилась Эльмира Кахраманова.

Сопредседатель Российского союза боевых искусств Сергей Кириенко отметил, что высокие спортивные звания можно завоевывают благодаря своим спортивным навыкам. Национальную премию нельзя просто выиграть, ее можно только заслужить, как признание спортивного сообщества.

Тренер спортсменки Юрий Гончаров отметил, что достижения и награды подопечной получены во многом благодаря ее личным качествам, поддержке отца, самоотверженности и фанатизму самой Эльмиры.

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Спортсмены Награды Мытищи

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