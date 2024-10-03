Памятник погибшим в зоне СВО открыли на полигоне «Ногинский»

На торжественном открытии памятника «Воинам, Кремлевцам, погибшим в ходе проведения СВО» собрались представители администрации Богородского городского округа, общественники, депутаты, родственники и друзья погибших. Мемориал установили на полигоне «Ногинский» в Московском высшем общевойсковом командном училище.

«Наш долг - помнить о стойкости и мужестве ребят, вставших на защиту Отечества. Очень важно чтить и увековечивать память об их подвигах. Это помогает нам осознать, что наша свобода и благополучие стоят непомерно дорого», - подчеркнул первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

В центре памятника расположили боевую машину и мемориальные плиты с именами погибших офицеров специальной военной операции. Их удостоили звания Героя России и наградили Орденами Мужества посмертно. Присутствующие возложили цветы и почтили память бойцов минутой молчания.

Офицерам, прапорщикам и сержантам, в том числе и участникам специальной военной операции на мероприятии торжественно вручили государственные награды и благодарности от руководства училища.

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