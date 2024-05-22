Памятник погибшим в концлагерях цыганам открыли в деревне Артемово

«На протяжении всей истории зло проявлялось в разных формах. Одна из них - немецкий фашизм, где возвышалась определенная раса над другой. Это вылилось во Вторую мировую войну и уничтожение других народов. Европа заполнилась концлагерями, что привело к миллионам и миллионам смертей. Из людей выкачивали кровь, брали для изготовления сумок человеческую кожу, а волосы - для веревок. Есть народы, которые особенно пострадали. Например, цыгане», - говорит настоятель храма игумен Феофан.

«Благодаря нашим друзьям из цыганской общины отлили колокол. На нем изображены иконы, святитель Николай и Георгий Победоносец. В память мы создали еще и крест. Получился небольшой мемориал. Кроме того, мы заложили капсулу с землей с места гибели узников концлагерей в Германии у подножия креста», - добавил священник.

После торжественного открытия гостей пригласили на трапезу.

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На мероприятии озвучили факт: более 20% общей численности цыган уничтожили в концлагерях во время войны.