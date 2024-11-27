Памятник генерал-лейтенанту Дорохову в Верее отреставрируют в 2025 году

Памятник находится на городище у Рождественского собора. Его восстановили в 1957 году, и с тех пор он стал символом исторического наследия Вереи.

Реставрация необходима для того, чтобы сохранить внешний вид памятника, его историческую ценность и привлечь к истории города.

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