27 ноября 2024, 15:41

Памятник генерал-лейтенанту Дорохову в Верее отреставрируют в 2025 году

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Памятник генерал-лейтенанту Ивану Семеновичу Дорохову федерального значения отреставрируют в Верее Наро-Фоминского городского округа. Иван Дорохов — герой Отечественной войны 1812 года.

Памятник находится на городище у Рождественского собора. Его восстановили в 1957 году, и с тех пор он стал символом исторического наследия Вереи.

Реставрация необходима для того, чтобы сохранить внешний вид памятника, его историческую ценность и привлечь к истории города.

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Наро-Фоминск Памятники Реставрация
27 ноября 2024, 16:15
Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в декабре
Фото: Александра Дмитриева
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Жители Подмосковья получат платежные документы за ноябрь в начале декабря. При этом, квитанции за декабрь выпустят до 26 декабря, чтобы желающие успели оплатить их до Нового года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Передать показания счетчиков рекомендуется до 15 декабря. Если данные поступят позже, начисления за декабрь произведут по среднемесячным показателям, а в январе выполнят перерасчет по актуальным данным.

В ведомстве напомнили, что все, кто оплатит коммунальные счета до 27 декабря через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», смогут выиграть 3,9 тысячи рублей.

ЖКХ
27 ноября 2024, 15:44
Конкурс мастерства прошел на заводе прессованных материалов в Наро-Фоминске
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Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» прошел на заводе электроизоляционных материалов «Элинар». Он состоял из двух частей: теоретической и практической.

В ноябре конкурс прошел на двух участках: участке изделий из стеклопластика и полупроводниковых материалов, а также на участке листовых материалов.

В практической части конкурсанты показали профессионализм при изготовлении коробок роторного паза на секционном прессе, а на участке листовых материалов - создание гибких слоистых электроизоляционных материалов на листорезательном станке.

Теоретический этап был единым и включал вопросы в области качества, охраны труда, должностных обязанностей и бережливого производства.

Бригадир основного производства Наталья Кармазанова победила на участке изделий из стеклопластика и полупроводниковых материалов, а на участке листовых материалов первое место разделили прессовщик гидропресса Ольга Марова и бригадир основного производства Василий Фиськов.

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Наро-Фоминск Заводы конкурсы
27 ноября 2024, 15:43
Новое здание полиции в Апрелевке построят в начале 2025 года
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Строительство нового здания завершается в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Раньше учреждение полиции находилось в жилом доме. Ограниченное пространство, нехватка парковочных мест и повышенный уровень шума стали проблемами, которые требовали решения.

Администрация округа, федеральные органы власти совместно с органами субъекта федерации приняли решение о строительстве нового современного здания, отвечающего всем требованиям нормативно-правовых актов. Это позволит создать высокий уровень безопасности жителей города.

Новое здание полиции расположится вблизи школы № 1. Внутри обустроят комфортабельные кабинеты, а снаружи - закрытую территорию для размещения служебного транспорта. Отделение обеспечат необходимыми коммуникациями, которые вскоре подключат.

Переезд состоится в третьем квартале 2025 года. В будущем здесь также будет размещен отдел по вопросам миграции. Таким образом, строительство нового здания отдела полиции в Апрелевке - важный шаг навстречу улучшению качества обслуживания местных жителей и повышению уровня безопасности в регионе.

«Мы надеемся, что новое здание станет символом прогресса и модернизации правоохранительных органов, обеспечивая эффективную защиту и поддержку для всех граждан», - подчеркнул начальник Территориального управления Апрелевки Дмитрий Кожушко.

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Наро-Фоминск Строительство Полиция
27 ноября 2024, 15:41
Литературно-музыкальный концерт ко Дню матери прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Праздничную программу «Свет материнской любви» подготовили в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Мероприятие приурочили к отмечавшемуся в России Дню матери.

В библиотеке собрались матери и вдовы погибших во время СВО и при выполнении интернационального долга в горячих точках военных, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла.

Матерей поздравили заместитель начальника отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации Воскресенска Михаил Павлов, ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Гуменюк и глава Совета ветеранов округа Василий Дацюк.

Руководитель организации семей погибших защитников Отечества «Память» Наталья Ахметова вручила женщинам, активно участвующим в общественной жизни муниципалитета, медали и почетные грамоты.

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Праздники Ветераны Воскресенск

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