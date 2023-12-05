Памятная акция в День воинской славы прошла у мемориала «Последний рубеж» в Солнечногорске
Митинг ко Дню воинской славы прошел вблизи мемориала «Последний рубеж» в Солнечногорске. Памятную акцию приурочили к 82-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
Мемориал «Последний рубеж» находится в деревне Баранцево под Солнечногорском. Здесь в ноябре–декабре 1941 года располагалась линия обороны 18-й дивизии народного ополчения. Красноармейцы выдержали натиск фашистов.
«Сегодня память павших на полях сражений в Великую Отечественную войну <…> почтили вместе с нашими ветеранами, депутатами, юными жителями округа. Вечная слава защитникам отечества! Мы помним!» - сказал Константин Михальков.
Напомним, контрнаступление советских войск под Москвой длилось 34 дня - с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года. Операция проводилась войсками Западного, Калининского и правого крыла Юго-Западного фронтов. Ширина фронта достигала тысячи километров.
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Почтить память героев приехали глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заслуженный военный летчик Александр Винокуров, депутат Николай Трофимов, волонтеры, юнармейцы и военнослужащие.
«Сегодня память павших на полях сражений в Великую Отечественную войну <…> почтили вместе с нашими ветеранами, депутатами, юными жителями округа. Вечная слава защитникам отечества! Мы помним!» - сказал Константин Михальков.
Напомним, контрнаступление советских войск под Москвой длилось 34 дня - с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года. Операция проводилась войсками Западного, Калининского и правого крыла Юго-Западного фронтов. Ширина фронта достигала тысячи километров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Почтить память героев приехали глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заслуженный военный летчик Александр Винокуров, депутат Николай Трофимов, волонтеры, юнармейцы и военнослужащие.